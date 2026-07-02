«Тысячи людей останутся без транспорта»: автобусный перевозчик предупредил об остановке рейсов Ангарск — Иркутск

Компания «АвтоСиб», осуществляющая автобусные перевозки между Ангарском и Иркутском, заявила об угрозе срыва рейсов из-за дефицита топлива, сообщила директор предприятия Екатерина Рехтина в социальных сетях. По её словам, запасов бензина хватит только до конца недели, а заправить автобусы практически невозможно из-за многокилометровых очередей на АЗС «Роснефти». Для пригородных маршрутов внеочередная заправка не предусмотрена. Об этом пишет издание IrkutskMedia.

Новых поставок топлива с биржи в ближайшее время не ожидается, отметила Екатерина Рехтина, добавив, что направила официальное письмо в министерство транспорта Иркутской области с просьбой принять срочные меры.

Если ситуация не изменится, уже с понедельника перевозки по маршруту «Ангарск — Иркутск» могут быть сорваны. Как подчеркнула руководитель компании, это может затронуть тысячи жителей, ежедневно пользующихся автобусами для поездок на работу, учёбу и домой. Ранее директор «АвтоСиба» выражала надежду, что транспортным предприятиям помогут решить проблему.

Топливный кризис в Иркутской области привёл к введению режима повышенной готовности и ограничениям на АЗС. Ранее губернатор Игорь Кобзев сообщил о начале отгрузок топлива независимым АЗС, несмотря на это продажи сокращает БРК и «КрайсНефть».