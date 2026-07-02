МегаФон прокачает сеть на фестивале «Голос кочевников»

МегаФон поддержит крупнейшее музыкальное событие Дальнего Востока – фестиваль «Голос кочевников» в Бурятии. Чтобы праздник прошёл на высоких скоростях, а гости и участники могли делиться своими впечатлениями онлайн и быть всегда на связи, оператор развернёт передвижную базовую станцию на площадке мероприятия — турбазе «Асагад. Степной кочевник».

Запланировано порядка 40 концертов, на сценах выступят Дима Билан, МОТ, группы «Кино», «Дайте танк (!)», «Намгар», «Бонд с кнопкой» и другие. Ожидаются и иностранные коллективы: группы из Китая, Японии, Таиланда, Казахстана и Монголии.

Специалисты МегаФона заранее подготовят телеком-инфраструктуру к мероприятию и развернут передвижную базовую станцию, которая обеспечит уверенное покрытие голосовой связью и интернетом 4G на всей территории турбазы, чтобы участники могли пользоваться цифровыми сервисами на высокой скорости и мгновенно передавать самые эмоциональные моменты в социальные сети и мессенджеры.

«МегаФон традиционно обеспечивает дополнительные телеком-мощности на «Голосе кочевников» для своих абонентов, ведь это очень значимое событие для нашего региона: на фестиваль приезжают будущие звёзды, исполнители мирового уровня и гости не только со всей республики и из соседних регионов, но и из более отдалённых уголков страны. Применение передвижного комплекса на массовых мероприятиях — успешная практика компании. Качественной голосовой связью и мобильным интернетом могут пользоваться гости и участники праздника, кроме того, и средства массовой информации, которые транслируют и освещают выступления в онлайн-формате», – прокомментировала Олеся Степанова, директор МегаФона в Республике Бурятия.