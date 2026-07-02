Город для людей: мэрия подписала стратегическое соглашение с Союзом строителей

Администрация Иркутска заключила масштабное соглашение о сотрудничестве с «Союзом строителей Иркутской области». Свои подписи под документом поставили мэр города Руслан Болотов, президент Союза Геннадий Ильичёв и генеральный директор Мирослава Курмель.

Развитие столицы Прибайкалья, создание качественной инфраструктуры и укрепление инженерного каркаса — задачи, над которыми город работает последовательно. По словам мэра, именно застройщики сегодня играют ключевую роль в преображении областного центра.

«Сегодня наши застройщики демонстрируют высокий уровень социальной ответственности и профессионально выполняют поставленные задачи», — подчеркнул градоначальник.

Ярким примером такого партнерства стала передача земельных участков городу под строительство социальных объектов. Так, благодаря этому сотрудничеству уже появился детский сад в Нижней Лисихе, а в районе стадиона «Автомобилист» будет построена новая школа.

Жилые комплексы Иркутска признаются одними из лучших в стране, так как отвечают высоким стандартам не только качества самого жилья, но и окружающей среды. Вместе власти и бизнес решают важнейшую государственную задачу — расселение граждан из аварийного жилья. Значительная часть квадратных метров возводится по механизму комплексного развития территорий (КРТ), что позволяет не нагружать городской бюджет. Новые квартиры получают тысячи иркутян.

Подписывая документ, мэр выразил надежду на активное участие Союза в реализации механизма КРТ. В свою очередь, администрация продолжит создавать благоприятные условия для инвесторов и поддерживать социально ответственный бизнес.