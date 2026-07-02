Компания «Эн+ Уголь» организовала арт-пленэр на угольном разрезе для детей и профессиональных художников

Этюдники, холсты, палитры и тюбики с масляной краской на два дня дополнили суровую панораму угольного разреза, а гигантский шагающий экскаватор стал главным героем на холсте. На угольном разрезе «Черемховуголь» компании «Эн+ Уголь» состоялся необычный арт-пленэр, организованный совместно с арт-галереей «Диас». В мероприятии приняли участие пять профессиональных художников, более 20 детей и педагоги художественных школ Черемхово. Они пытались запечатлеть мощь техники и величие труда горняков.
«У нас была уникальная возможность поработать в таком необычном пространстве благодаря "Эн+"», — рассказывает руководитель галереи «Диас» Диана Салацкая. — «В прошлом году мы ездили на Ирбейский угольный разрез в Красноярском крае, в этом году приехали в Черемхово. Для художников это колоссальное, удивительное событие — запечатлеть в произведениях искусства силу человеческого духа, огромные механизмы, то, что может сделать человек своими руками. Мы пытаемся воссоздать на наших полотнах обычный человеческий труд, который незаметен большинству».
«Это совершенно необыкновенный индустриальный пейзаж», — поделилась впечатлениями художница Евгения Сморж. — «Он захватывает масштабами и колоритом. Здесь идет синтез природы и индустрии, что возвращает нас к хорошим традициям, когда художники выезжали на большие стройки — ГЭС, БАМ. Для нас это очень интересный опыт работы».
Участники мастер-класса могли выбрать себе наставника и узнать у мастеров художественные приемы.
«Здорово, что организовали такой пленэр», — рассказывает преподаватель детской художественной школы №2 Тамара Кураптева. — «Мы живем в городе шахтеров, и ребятам важно увидеть, как добывается уголь, и нарисовать это на своих полотнах. Также получить новые знания и попробовать себя в работе с новыми материалами, например, многие из ребят сегодня впервые работают с маслом, это очень хорошая для них практика».
Все 15 картин, созданных художниками за два дня пленэра, пополнят коллекцию работ, написанных ранее на Ирбейском разрезе. Они станут частью художественной выставки, которая откроется в августе в преддверии Дня шахтера. В дальнейшем планируется организация передвижной выставки на других промышленных площадках.