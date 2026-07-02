Компания «Эн+ Уголь» организовала арт-пленэр на угольном разрезе для детей и профессиональных художников

Этюдники, холсты, палитры и тюбики с масляной краской на два дня дополнили суровую панораму угольного разреза, а гигантский шагающий экскаватор стал главным героем на холсте. На угольном разрезе «Черемховуголь» компании «Эн+ Уголь» состоялся необычный арт-пленэр, организованный совместно с арт-галереей «Диас». В мероприятии приняли участие пять профессиональных художников, более 20 детей и педагоги художественных школ Черемхово. Они пытались запечатлеть мощь техники и величие труда горняков.

Фото предоставлено пресс-службой Эн+

«У нас была уникальная возможность поработать в таком необычном пространстве благодаря "Эн+"», — рассказывает руководитель галереи «Диас» Диана Салацкая. — «В прошлом году мы ездили на Ирбейский угольный разрез в Красноярском крае, в этом году приехали в Черемхово. Для художников это колоссальное, удивительное событие — запечатлеть в произведениях искусства силу человеческого духа, огромные механизмы, то, что может сделать человек своими руками. Мы пытаемся воссоздать на наших полотнах обычный человеческий труд, который незаметен большинству».

Фото предоставлено пресс-службой Эн+

«Это совершенно необыкновенный индустриальный пейзаж», — поделилась впечатлениями художница Евгения Сморж. — «Он захватывает масштабами и колоритом. Здесь идет синтез природы и индустрии, что возвращает нас к хорошим традициям, когда художники выезжали на большие стройки — ГЭС, БАМ. Для нас это очень интересный опыт работы».

Участники мастер-класса могли выбрать себе наставника и узнать у мастеров художественные приемы.

Фото предоставлено пресс-службой Эн+

«Здорово, что организовали такой пленэр», — рассказывает преподаватель детской художественной школы №2 Тамара Кураптева. — «Мы живем в городе шахтеров, и ребятам важно увидеть, как добывается уголь, и нарисовать это на своих полотнах. Также получить новые знания и попробовать себя в работе с новыми материалами, например, многие из ребят сегодня впервые работают с маслом, это очень хорошая для них практика».

Все 15 картин, созданных художниками за два дня пленэра, пополнят коллекцию работ, написанных ранее на Ирбейском разрезе. Они станут частью художественной выставки, которая откроется в августе в преддверии Дня шахтера. В дальнейшем планируется организация передвижной выставки на других промышленных площадках.