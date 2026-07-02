«Газ вместо бензина»: Российские автовладельцы массово переходят на новое оборудование

На фоне топливного кризиса россияне всё чаще переориентируются на установку газобаллонного оборудования, выяснили «Известия». Спрос вырос повсеместно, однако предложение качественных комплектующих ограничено, что подтвердил источник, близкий к Минэнерго. Официальные сервисы, способные установить ГБО с сертификацией, столкнулись с высоким наплывом клиентов.

«Грех жаловаться, число заявок возросло существенно. До сентября уже есть работа. У всех проблемы с бензином, поэтому люди переходят на газ», — пояснил собеседник «Известий» в одной из компаний.

Стоимость установки варьируется от 53 до 90 тыс. рублей, запись в ряде сервисов ведётся до декабря. Поставщики оборудования не справляются с ажиотажным спросом, цены на комплектующие выросли почти вдвое. По данным Национальной газомоторной ассоциации, спрос на переоборудование повысился на 35% по сравнению с мартом–апрелем 2026 года.

На начало 2026 года в России насчитывалось 2,3 млн автомобилей на газовом топливе, что составляет около 3,4% от всех зарегистрированных машин, но топливный кризис, затронувший многие регионы, заставил водителей искать альтернативу.