«14 часов на жаре ради канистры»: иркутяне рассказали, во сколько им обходится поездка за бензином

Опрос, проведенный СИА, показал, что обстановка на рынке топлива в Иркутской области остается сложной. Люди продолжали стоять в многокилометровых очередях 30 июня и 1 июля в среднем по 6–9 часов. Есть большая надежда на обещанные объемы топлива для независимых АЗС — если они придут, ситуация в городе разрядится. Пока эти объемы, судя по очередям, не дошли. При этом в соседнем Красноярске и Улан-Удэ таких проблем вообще нет, а вот в Чите обстановка еще хуже, чем в Иркутске.
Иркутяне стоят в очереди от 3 до 14 часов:
- «Я вчера простояла в очереди с шести утра три часа на АЗС на Рабочего штаба! Но так и не смогла заправиться! Закрыли на ремонт до пяти часов вечера!»
- «Роснефть Ширямова, с 11:15... 5 часов в очереди, ещё стоим».
- «Роснефть Сергеева, 30.06 с 20:00 до 01.07 до 05:00. Итого 9 часов».
- «Рабочего штаба, 92, стою больше 12 часов, бензовоз 8 часов доехать не мог».
- «Байкальская, с 19:27 до 03:27, ровно 8 часов. Сильно застопорил учет на АЗС».
- «30 июня. Объездная аэропорта, Роснефть, три часа при +40».
- «Сегодня на Рабочего Штаба 92А с 6:30 до 19:17. В 9:10 утра бензин закончился и ждали бензовоз... По итогу почти 13 часов на жаре и в пыли..».
- «В Усть-Ордынском надо всю ночь простоять в очереди на "Роснефти", а с учетом, что нужно на работу выходить, времени нет, докатываю последнее, потом пересаживаться на коня походу буду».
- «Люди по 14 часов в очереди стоят на жаре... Вижу эти очереди, сердце кровью обливается. Я от города за 150 км ездил на АЗС».
- «Ни разу не стоял в очереди, с аэропорта до Свердловского района автобусы ходят, сел-поехал, ни очередей, ни нервотрепки! Вам же говорят на общественном транспорте надо ездить либо на дистант!».
Напомним, с 28 июня в Иркутской области из-за проблем с топливом введён режим повышенной готовности, чтобы не допустить чрезвычайной ситуации.
А как в соседних регионах?
- «В соседнем Красноярске очередей нет вообще! Всего лишь 1000 км от нас... В Иркутске 16 часов стоял в очереди».
- «Екатеринбург, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Алзамай — очередей нет».
- «Вчера прилетел из Омска — нет вообще проблем».
- «Улан-Удэ: 10 минут и полный бак. Не нагнетайте, всё нормально».
- «В Чите весело, по двое-трое суток в очереди...»
- «В Чите всего 4 заправки "Роснефти", везде очередь на трое суток, ночью не заливают, так что иркутяне, у вас еще не все так плохо».