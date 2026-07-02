«14 часов на жаре ради канистры»: иркутяне рассказали, во сколько им обходится поездка за бензином

Опрос, проведенный СИА, показал, что обстановка на рынке топлива в Иркутской области остается сложной. Люди продолжали стоять в многокилометровых очередях 30 июня и 1 июля в среднем по 6–9 часов. Есть большая надежда на обещанные объемы топлива для независимых АЗС — если они придут, ситуация в городе разрядится. Пока эти объемы, судя по очередям, не дошли. При этом в соседнем Красноярске и Улан-Удэ таких проблем вообще нет, а вот в Чите обстановка еще хуже, чем в Иркутске.

Иркутяне стоят в очереди от 3 до 14 часов:

«Я вчера простояла в очереди с шести утра три часа на АЗС на Рабочего штаба! Но так и не смогла заправиться! Закрыли на ремонт до пяти часов вечера!»

«Роснефть Ширямова, с 11:15... 5 часов в очереди, ещё стоим».

«Роснефть Сергеева, 30.06 с 20:00 до 01.07 до 05:00. Итого 9 часов».

«Рабочего штаба, 92, стою больше 12 часов, бензовоз 8 часов доехать не мог».

«Байкальская, с 19:27 до 03:27, ровно 8 часов. Сильно застопорил учет на АЗС».

«30 июня. Объездная аэропорта, Роснефть, три часа при +40».

«Сегодня на Рабочего Штаба 92А с 6:30 до 19:17. В 9:10 утра бензин закончился и ждали бензовоз... По итогу почти 13 часов на жаре и в пыли..».

«В Усть-Ордынском надо всю ночь простоять в очереди на "Роснефти", а с учетом, что нужно на работу выходить, времени нет, докатываю последнее, потом пересаживаться на коня походу буду».

«Люди по 14 часов в очереди стоят на жаре... Вижу эти очереди, сердце кровью обливается. Я от города за 150 км ездил на АЗС».

«Ни разу не стоял в очереди, с аэропорта до Свердловского района автобусы ходят, сел-поехал, ни очередей, ни нервотрепки! Вам же говорят на общественном транспорте надо ездить либо на дистант!».

Напомним, с 28 июня в Иркутской области из-за проблем с топливом введён режим повышенной готовности, чтобы не допустить чрезвычайной ситуации.

А как в соседних регионах?