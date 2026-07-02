Герман Греф: Производительность труда на разных предприятиях одной отрасли отличается в пять раз

Если довести хотя бы 50% компаний до уровня 10% лучших по производительности, это может дать дополнительный прирост ВВП 2–3% в год, рассказал президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

За последние 10 лет во многих отраслях российской экономики накопился огромный разрыв в производительности. По такому показателю отраслевые лидеры в пять раз опережают отстающих, что значительно выше, чем в развитых странах или в Китае. Об этом Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка, рассказал на пленарной сессии «Курс на долгосрочный рост: как не растерять возможности», которая открыла Финансовый конгресс Банка России.

В дискуссии также участвовали главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский, президент, председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин, Председатель Банка России Эльвира Набиуллина и заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак.

Герман Греф представил результаты обширного исследования производительности труда, подготовленного ЦМИ Сбера — первого в стране исследования столь высокого уровня детализации. Любая отрасль состоит из очень разных компаний — зачастую их объединяет только общий код ОКВЭД, отметил президент Сбербанка. К примеру, сельское хозяйство — это и крупные агрохолдинги, и фермерские хозяйства, и отдельные дачники. Поэтому бессмысленно изучать «среднюю температуру» в отрасли — нужно смотреть на конкретные предприятия.

«Мы проанализировали производительность труда на отдельных предприятиях, а не по отраслям. Исследование показало, что внутри любой отрасли есть и конкурентоспособные компании, и так называемый хвост распределения. Причём разница между лидерами и отстающими достигает пяти раз. Это значительно выше, чем в развитых экономиках или в Китае, где максимальный разрыв — три раза», — Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка.

У такой ситуации три основные причины, объяснил Герман Греф. Первая — хроническое недоинвестирование, прежде всего в технологии. Вторая — огромный разрыв в качестве управления в компаниях. Третья — высокие барьеры для перетока труда и капитала.

«Расчёты показывают: если довести хотя бы 50% компаний до уровня 10% лучших по производительности, это может дать дополнительный прирост ВВП на 2–3% в год. Внедрение технологий может повысить производительность труда на 11–22% в зависимости от конкретной компании. Если совместить генеративный и физический искусственный интеллект (роботов), потенциал роста производительности ещё выше — 21–33%. Вопрос в том, как эти факторы системно задействовать на уровне отраслей и какие у правительства есть рычаги», — Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка.

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