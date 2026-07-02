Хищения электроэнергии в Иркутской области сократились в два раза

Специалисты Иркутской электросетевой компании за первое полугодие 2026 года выявили 134 случая незаконного подключения к электрическим сетям, что в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в компании. Общий объём похищенной электроэнергии составил более 13 млн кВт·ч, что в денежном эквиваленте оценивается почти в 27 млн рублей. Годом ранее было зафиксировано 247 хищений на сумму свыше 60 млн рублей.

«В прошлом году мы выполнили технологическое присоединение к электросетям более 22 тыс. потребителей. Это исключило какой-либо экономический смысл для людей, купивших дом без электричества, или нечестных застройщиков пытаться сделать "врезку" в линию без прибора учёта. А из-за того, что подобные действия связаны с высоким риском получения крупного штрафа и полного отключения от сети, легальное подключение стало единственным разумным решением», — отметил заместитель генерального директора ИЭСК по транспорту электроэнергии и реализации услуг Игорь Зубарев.

Снижение числа нелегальных подключений связано с системной работой энергетиков по технологическому присоединению новых потребителей. Подключение без договора создаёт дополнительную нагрузку на оборудование и линии, провоцирует аварийные отключения и перепады напряжения, от чего страдают добросовестные жители, социальные учреждения и бизнес.