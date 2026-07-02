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Более половины иркутян предпочитают экономить, а не тратить

В Иркутске 51% жителей придерживаются стратегии экономии, тогда как сторонников активных трат — только 18%, показал опрос SuperJob.

Безусловным лидером среди целей накоплений стала финансовая подушка безопасности — её формированием озабочены 33% респондентов. Каждый пятый опрошенный копит на недвижимость, а 19% — на отпуск.

Реже всего иркутяне откладывают деньги на открытие собственного дела (5%). 28% опрошенных откладывают 10–25% дохода, а менее 10% — 30% горожан.

Мужчины чаще ориентированы на инвестиции и будущее детей, женщины — на отдых и образование. Молодёжь до 35 лет чаще копит на недвижимость и путешествия, респонденты 45+ — на пенсионные накопления.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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