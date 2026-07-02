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Бензин под контроль: госрегулирование цен на топливо все ближе
«Хватит на два дня»: независимые АЗС Иркутска подтвердили прибытие бензина
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«Хватит на два дня»: независимые АЗС Иркутска подтвердили прибытие бензина

Независимые АЗС неофициально подтверждают: отгрузки топлива начались.

«Да, отгружают 95-й. Но объёмы небольшие. Максимуму на два дня на Иркутск хватит», — делятся информацией источники.

1 июля губернатор Игорь Кобзев сообщил о возобновлении поставок бензина для независимых АЗС общим объёмом 6 тыс. тонн. По словам главы региона, общий объём отгрузки по ранее заключённым договорам составляет именно эту цифру, и большую роль в этом сыграла работа с федеральным центром.

Депутат Госдумы Юрий Тен анонсировал прибытие дополнительной партии объемом 30 000 тонн, однако пока эти объемы не дошли до колонок, иркутяне продолжают стоять в очередях.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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