Число новых компаний в России упало до минимума за всю историю наблюдений

В России за январь–апрель 2026 года открылось лишь 50,5 тыс. новых компаний — это минимальный показатель за всю историю наблюдений, пишут «Известия» со ссылкой на данные Росстата. По сравнению с прошлым годом число регистраций сократилось почти на четверть.

При этом предприятия закрываются чаще, чем открываются: за четыре месяца ликвидировано 79 тыс. организаций, то есть на каждые 10 новых компаний приходится почти 16 закрывшихся.

«Ситуация в экономике не позволяет начинающему бизнесу обеспечить приемлемый уровень доходности», — отметил заместитель исполнительного директора «Опоры России» Иван Ефременков.

Среди факторов, повлиявших на снижение предпринимательской активности, эксперты называют повышение налога на прибыль до 25%, увеличение ставки НДС с 20 до 22% и снижение порога дохода для упрощённой системы налогообложения с 60 до 20 млн рублей. Высокая ключевая ставка также сдерживает кредитование малого бизнеса: портфель ссуд МСП вырос только на 1,7%, а реальные малые предприятия получили почти на 10% меньше кредитов.

Согласно совместному исследованию Корпорации МСП, «МСП банка», АСИ и Frank RG, ожидания 59% закрывшихся молодых индивидуальных предпринимателей не совпали с реальностью. Средняя «выживаемость» стартапа составляет всего 2,4 года.