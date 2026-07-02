Скоростное судно «Заря» начнёт ходить по маршруту Бодайбо – Мама с 6 июля

С 6 июля из города Бодайбо в рабочий поселок Мама по реке Витим начнёт ходить скоростное судно «Заря», сообщили в правительстве Иркутской области. Таким образом будут восстановлены водные пассажирские перевозки между этими населёнными пунктами.

Рейсы будет осуществлять компания «Витим-лес» три раза в неделю — по понедельникам, средам и субботам.

В регионе также открыты ещё два водных маршрута в труднодоступные территории: с 1 июля «Витим-лес» начал перевозки по маршруту Осетрово – Визирный по реке Лене, а с 27 июня «Восточно-Сибирское речное пароходство» выполняет рейсы из Балаганска в Братск.

Эти маршруты субсидируются из областного бюджета, что позволяет снизить стоимость билетов для пассажиров.