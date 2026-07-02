Средние зарплаты в регионах-лидерах выросли в 2,5–3 раза за 10 лет

Средние зарплаты в пяти регионах России, лидирующих по этому показателю, за десять лет выросли примерно в 2,5–3 раза, следует из данных Росстата, проанализированных ТАСС.

В марте 2026 года первое место по уровню средней зарплаты занял Чукотский автономный округ — 246 444 рубля. На втором месте Москва с 219 618 рублями, на третьем — Магаданская область с 190 119 рублями.

В пятёрку лидеров также вошли Ямало-Ненецкий автономный округ (189 260 рублей) и Сахалинская область (154 961 рубль). Для сравнения, в марте 2016 года средние зарплаты в этих регионах были значительно ниже: на Чукотке — 82 439 рублей, в Москве — 70 551 рубль, в Магаданской области — 61 626 рублей. В целом по стране средняя зарплата за этот период выросла почти в 3,2 раза — с 35 501 рубля до 112 654 рублей.

Напомним, что в Иркутской области за май и июнь 2026 года было открыто и обновлено более 5,9 тысяч вакансий с предлагаемой зарплатой от 200 тыс. рублей. Подавляющее большинство из них — 84% — приходится на вакансии с вахтовым графиком.