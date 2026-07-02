К концу июля ВТБ определит однозначный таргет по чистой прибыли

Летом 2026 года, вопреки ожидаемому затишью на рынках, финансовый сектор занят пересмотром стратегий. Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов в интервью Интерфакс сообщил, что банки массово корректируют финансовые модели в ответ на смену парадигмы денежно-кредитной политики ЦБ. По его словам, решение регулятора сохранить высокую ключевую ставку на более долгий срок, чем ожидалось, заставляет всех участников рынка пересчитывать прогнозы.

"Сейчас, несмотря на летние месяцы, все корпят над переделкой своих финансовых моделей", — отметил топ-менеджер. Дополнительную неопределенность, по его оценке, могут внести динамика курса рубля и его влияние на экспортно-ориентированные отрасли экономики.

В условиях сохраняющейся макроэкономической турбулентности ВТБ намерен ужесточить свой прогноз по прибыли. В конце июля, одновременно с публикацией полугодовой отчетности, банк поставит «точку» в значении прогнозной прибыли на 2026 год, отказавшись от диапазонов. Это решение продиктовано запросами инвесторов и аналитиков, которым, по словам Дмитрия Пьянова, сложно работать с диапазонами.