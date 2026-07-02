Спад турпотока на Байкал: эксперт назвал реальную цену «ментального здоровья» вместо приключений

Реальная динамика летнего сезона 2026 года демонстрирует спад: туроператоры объективно фиксируют снижение потока. Как отмечает Даниил Марышкин, руководитель компании «Территория Байкал», гости продолжают приезжать — спрос не исчез совсем, но он качественно изменился.

«Мы должны сказать, что гости есть, они едут. Приезжать к нам не боятся, приезжать к нам по-прежнему любят. Но в России постепенно пропадает средний класс населения. Соответственно, люди, которые раньше могли позволить себе отдать за тур 200–300 тысяч на человека, сегодня их становится значительно меньше», — констатирует эксперт.

По его мнению, причина кроется в смене психологии потребления. Люди стали больше ценить ментальное здоровье.

«Путешествие перешло в другой разряд. Если раньше оно ассоциировалось с понятием "впечатление", приключением, то сегодня это ментальное здоровье, отдых от информационного шума», — поясняет Марышкин.

Экономика против впечатлений

Касательно ключевых факторов падения: безусловно, негативно влияет экономическая ситуация.

«Люди берегут деньги, меньше путешествуют. Цены действительно на всё растут». При этом геополитика, по его мнению, слабо влияет на внутренний спрос.

«На мой взгляд, сейчас это не так сильно ярко выражено именно с точки зрения путешествий внутри страны. Более того, в такие регионы, как Дальний Восток, Иркутская область и Алтай, путешествовать люди начали охотнее, потому что они находятся вдали от эпицентраа событий».

Даниил Марышкин, руководитель компании «Территория Байкал»

Логистика выживания

Что касается транспорта, логистика на Байкал — авиационная. Высокие цены на перелеты однозначно влияют негативно.

«Мы не можем, как туроператоры, на сегодняшний день победить эту ситуацию... Если мы хотим развивать внутренний туризм, то в первую очередь это должны быть субсидированные или дешевые перелёты внутри страны. Пока этого не поймут, туризм кратно в нашем регионе развиваться не начнёт», — подчеркнул эксперт.

Топливный кризис бьет по себестоимости услуг (доставка продуктов, стирка белья), но сами туры организуются в штатном режиме, так как операторы заранее решают вопросы логистики.

«Если мы говорим о логистике — перемещении на джипах или микроавтобусах — я не знаю ни одного оператора, который бы не решил эту проблему для себя. Топливо есть, его просто сложнее достать. Это не значит, что мы не можем возить людей. У нас организация туров проходит в штатном режиме», — отмечают представители турбизнеса.

Совет эксперта: живите здесь и сейчас

Честно говоря, оживить спрос в этом летнем сезоне уже практически невозможно.

«Нельзя сказать, что он совсем плохой — он нормальный, просто хуже, чем в прошлые годы», — резюмирует Даниил Марышкин.

Что можно посоветовать тем, кто планирует поездку на Байкал или по России?

«Я могу им посоветовать только одно — съездить. Мы никогда не знаем, что будет завтра, и непонятно, что подорожает и как та или иная ситуация повлияет на спрос. Я не пессимист, но ситуация может ухудшиться, в следующем году станет дороже или логистически сложнее. Поэтому совет очень простой. Если у вас есть желание, мечта или острая потребность куда-то поехать, то не откладывайте это в долгий ящик. Просто доверьтесь своим чувствам и желаниям — и съездите!» — дает рекомендацию эксперт.