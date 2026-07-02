«Бензин два дня в неделю»: Ограничения на продажу топлива ввели в Нижнеилимском районе Иркутской области

Глава Нижнеилимского округа Иркутской области Павел Березовский объявил о введении ограничений на продажу топлива для физических лиц на фоне дефицита бензина в районе. Согласно новым правилам, заправка будет доступна только в понедельник и четверг с 12:00 до 22:00, при этом объем отпуска в бензобак не должен превышать 30 литров. Продажа в канистры и другую тару запрещена.

«Если мы этих ограничений сейчас не введем – потреблять бензин будем в том же объеме – то, через сколько-то дней нам придется в принципе ограничить продажу топлива для людей и зарезервировать объем только для социальных служб: для скорой, для полиции, для мусоровозов, для аварийно-спасательных служб», – рассказал Павел Березовский на своей странице «ВКонтакте».

Социальные службы будут заправляться по топливным картам круглосуточно в любой день недели. Глава района призвал жителей ограничить потребление топлива и сократить число поездок, пообещав лично ходить на работу пешком и рекомендовать это сотрудникам мэрии.

Топливный кризис в Иркутской области продолжает бить по автомобилистам. Губернатор Игорь Кобзев сообщил о возобновлении отгрузок бензина для независимых АЗС общим объемом 6 тыс. тонн, а депутат Госдумы Юрий Тен анонсировал прибытие партии из 30 000 тонн. Пока очереди на заправках достигают 9–14 часов, так как независимые сети продолжают ограничивать продажи. Сегодня сеть «Крайснефть» ввела лимит — не более 30 литров в одни руки и полностью заблокировала прием платежей по договорам купли-продажи.