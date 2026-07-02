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Конец эпохи господдержки: доля рыночной ипотеки подскочила до 45% — рекорд, которого не было два года

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Доля рыночной ипотеки в общем объеме выдач достигла 45% в мае 2026 года, став максимальной за последние два года. Об этом сообщила директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова на Финансовом конгрессе Банка России, передаёт Интерфакс.

По словам представителя регулятора, это свидетельствует о восстановлении рыночной ипотеки на фоне планомерного снижения ключевой ставки.

«Мы надеемся, что дальше тоже будет возможность снижать ставку, это всё будет способствовать дальнейшему восстановлению рыночной ипотеки», — подчеркнула Данилова.

Параллельно стабилизировалась ситуация с рассрочками от застройщиков: долг россиян по ним зафиксировался на уровне 1,5 трлн рублей. Ипотечный портфель банков в целом показывает стабильный рост — на 0,3–0,4% ежемесячно с февраля.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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