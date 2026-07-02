Минус 36% к лету: почему россияне массово отменяют брони отелей и переносят отдых

Российский туристический рынок переживает фазу «охлаждения». По данным исследования холдинга «Ромир», 36% граждан уже сократили количество своих поездок в этом году. Как отмечают эксперты, первыми под удар попали внутренние направления: продажи отелей упали на 12%, а доля отмен бронирований выросла до трети (33%), передаёт "Коммерсант".

Заметно реже граждане стали выезжать и за границу. Зампред РСТ Дмитрий Горин отмечает, что если раньше выездной туризм рос на 10–15% год к году, то сейчас ситуация кардинально изменилась из-за ограничений на перелеты на Ближний Восток и общего пессимизма потребителей.

Анатомия отказа

Главная причина — экономика. Номинальные расходы россиян на авиабилеты снизились почти на 2%, на отели — на 1,3%. Потребители перешли в режим жесткой экономии:

Длительность отдыха сократилась: только 49% туристов планируют поездки дольше восьми дней (против 64% годом ранее).

Каждый четвертый (24%) выбрал более бюджетное направление внутри страны.

Глубина бронирования по России упала на 30%: теперь решения принимаются спонтанно, буквально за несколько дней до выезда.

При этом география предпочтений меняется. На фоне геополитической напряженности растет спрос на доступный зарубеж (Минск, Стамбул), тогда как Крым просел по броням на 66% из-за топливного кризиса, а Сочи — на 25% из-за ограничений работы аэропортов.