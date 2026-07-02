Коммерческие предложения о продаже топлива: Сбер предупреждает о новой мошеннической схеме

Мошенничество с топливом набирает обороты, отмечают в Сбере. Злоумышленники рассылают бизнесу фиктивные коммерческие предложения о продаже бензина по выгодным ценам. Чтобы вызвать доверие, они представляются поставщиками ведущих нефтяных компаний страны.

Переводить деньги таким организациям ни в коем случае нельзя, подчёркивают в банке. Рекомендуется:

связаться с контактным лицом в нефтяной компании и уточнить, является ли указанная в предложении организация их действующим поставщиком;

пользоваться только проверенными каналами связи: не отвечать на письма с незнакомых адресов, проверять любую информацию на официальных сайтах;

проявлять здоровый скептицизм, особенно если топливо предлагается по цене ниже рыночной.

«Мошенники используют ситуацию на рынке топлива в своих интересах. Мы уже предотвратили потери наших клиентов из числа юридических лиц на 18 млн рублей: иначе деньги ушли бы преступникам. Сейчас особенно важно перепроверять любую информацию о продаже топлива по официальным каналам. И это касается не только юридических, но и физических лиц: на поддельных сайтах людям предлагают купить бензин без очереди и талонов. Я прошу всех быть предельно внимательными и не поддаваться на эти уловки», – Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка.