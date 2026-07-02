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Зачем Россия просит бензин у Казахстана и на сколько дней его реально хватит?

Минэнерго Казахстана допустило поставки ГСМ в Россию, но только после официального обращения Москвы и при наличии свободных объемов. Параллельно агентство Reuters сообщало (в оригинале — «писал», так как слово среднего рода), что обсуждаются (глагол согласуется с множественным числом «50 тыс. тонн») около 50 тыс. тонн бензина Аи-92 и Аи-95 в июле–августе, причем часть поставок могут оформить как гуманитарную помощь. Такая схема, судя по сообщениям СМИ, нужна в том числе из-за санкционных рисков и сложностей с расчетами.

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«Для России это полезная, но не очень большая поддержка, — считает Владимир Чернов, аналитик Freedom Global. — Если брать летнее потребление около 110 тыс. тонн бензина в сутки, то 50 тыс. тонн — это меньше половины одного дня спроса по стране».

Даже если считать текущий разрыв между производством и потреблением, такого объема хватит примерно на пару дней дефицита. Поэтому Казахстан может закрыть самые острые провалы в отдельных регионах, но не сможет полностью заменить нормальную работу российских НПЗ.

На цены эффект будет скорее сдерживающим. Поставки могут снизить ажиотаж и риски пустых АЗС, но бензин не начнет быстро дешеветь.

«Импортное топливо с учетом логистики все равно будет дорогим. Поэтому в ближайшие недели я жду не снижения цен, а лишь замедления темпов их роста», — резюмирует эксперт.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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