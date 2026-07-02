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Паника на рынке облигаций: индекс RGBI обвалился до уровней июня 2025 года

«Пробит уровень 2300»: российский рынок акций вошел в пике вслед за нефтью, теряя миллиарды капитализации. На долговом рынке паника — индекс ОФЗ рухнул к минимумам прошлого года.

Российский фондовый рынок перешел к активной фазе снижения в середине торговой сессии четверга. После того как Индекс МосБиржи опустился ниже психологической поддержки на уровне 2300 пунктов, распродажи ускорились. К 16:30 по московскому времени основной индикатор рынка потерял 3,4%, торгуясь на отметке 2266 пунктов. Падение происходит на фоне охлаждения сырьевых рынков и жесткой риторики регулятора, однако объемы торгов остаются скромными по сравнению с предыдущей неделей.

Фундаментальные факторы сегодня играют против покупателей. Цены на нефть марки Brent опустились ниже $71 за баррель — к уровням, предшествовавшим ближневосточному конфликту. Это оказывает прямое давление на бумаги нефтегазового сектора и металлургов, которые составляют основу индекса.

При этом золото дорожает, а промышленные металлы дешевеют. Рубль после вчерашнего отскока взял паузу, пара CNY/RUB держится у 11,45 руб., вечный фьючерс USD/RUB — около 77,8. Крепкая национальная валюта дополнительно снижает доходы экспортеров.

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На рынке гособлигаций ситуация выглядит еще более напряженной. Индекс RGBI впервые с июня 2025 года упал ниже отметки 112,8 пункта, обновив годовые минимумы. Инвесторы закладывают в цены риск сохранения высокой ключевой ставки на длительный срок.

Главным драйвером негатива стала геополитическая напряженность и данные по инфляции. Как сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, после выхода свежих данных вероятность монетарной паузы на июльском заседании выросла, а ожидания по траектории ставки сместились вверх.

Представители Банка России подчеркнули, что не видят связи между июньским падением рынка и продажей бумаг из иностранного контура. «В текущих условиях оснований для экстренного вмешательства нет», — резюмировала глава Центробанка. 

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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