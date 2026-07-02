Загрузка НПЗ 65% вместо 84%: аналитики предупредили о затяжном дефиците топлива до конца года

Российская нефтеперерабатывающая отрасль переживает серьезное сжатие. По оценкам агентства Kpler, в июне объем переработки нефти рухнул до 4,1 млн баррелей в сутки — это минимальный показатель за последние годы. Загрузка заводов просела до критических 64–65%, тогда как нормой для отрасли считается уровень 82–84%, передаёт "Коммерсант".

Основное давление на сектор оказало одновременное выбытие мощностей первичной и вторичной переработки, особенно на заводах в европейской части страны. Из-за этого продажи бензина на Петербургской бирже в июне обвалились почти на четверть год к году, а реализация дизельного топлива рухнула более чем на треть (-33%).

Аналитики полагают, что в июле—сентябре загрузка НПЗ начнет восстанавливаться, однако по итогам второго полугодия она всё равно останется ниже привычных значений из-за плановых ремонтов и ограниченного резерва мощностей. В лучшем случае июльская переработка удержится у отметки 4 млн баррелей в сутки, если не произойдет новых внеплановых остановок.

В ответ на дефицит власти перешли к жестким мерам балансировки рынка: введен запрет на экспорт бензина и обсуждаются дополнительные ограничения для дизтоплива.

В ответ власти переходят к жестким мерам балансировки рынка. Как сообщил вице-премьер Александр Новак, правительство рассматривает возможность полного запрета на экспорт дизельного топлива.

«Мы задействуем резервы, которые раньше не использовались. Стимулируем увеличение поставок дополнительных объёмов на внутренний рынок. В том числе подготовлены изменения в налоговое законодательство, они будут рассмотрены правительством в ближайшие дни», — уточнил он.

Кроме того, по словам Новака, на всех НПЗ максимально увеличены производственные мощности, а сроки плановых ремонтов сокращены и перенесены на более поздний период для стабилизации ситуации.