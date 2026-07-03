«Байкалу нужен воздух»: гид объяснил, почему спад турпотока — это хорошо

Спад есть, он продолжается, и это не новость этого лета. Мы фиксируем общий тренд снижения интереса к Байкалу как к туристическому направлению, рассказывает гид по Иркутску и Байкалу Татьяна Бройдо.

«Этой зимой было меньше людей, и сейчас летом эта история продолжается. Она началась не сейчас, прошлое лето тоже было уже спокойным. Просто есть ощущение, что это будет ещё более спокойное лето. Это уже такая чёткая тенденция, которая имеет совершенно свои конкретные причины».

С профессиональной точки зрения такой «штиль» на рынке играет гидам только на руку.

«Мне как специалисту работать стало гораздо комфортнее. Нет вот этого ощущения, что всё расхватали, всё занято», — делится Татьяна Бройдо.

По её мнению, тотальный ажиотаж вреден для отрасли.

«Вроде бы здорово, когда стоит очередь из клиентов на любую услугу — на размещение, транспорт или рестораны. Но это ситуация нездоровая с точки зрения бизнеса. Должен быть "воздух", и сейчас он появился в байкальском туризме. В меня, конечно, полетят тряпки и камни за такие слова, но рынок был перегрет. Сейчас он остывает, и я считаю, что это хорошо».

Лето больше не пик

«Лето уже не первый год идёт на снижающемся тренде», — отмечает эксперт. Если говорить о причинах падения турпотока этим летом, то, по мнению Татьяны Бройдо, всё сложилось сразу:

Экономика: «Да, летать до Байкала всегда в высокий сезон очень дорого... Я скажу: можно дешевле, можно на более долгий срок. И это будет нормальный тур. Миф, что если у тебя нет большого количества денег, то на Байкал даже не суйся... миф, что байкальский туризм адски дорогой, он даёт трещинку».

«Да, летать до Байкала всегда в высокий сезон очень дорого... Я скажу: можно дешевле, можно на более долгий срок. И это будет нормальный тур. Миф, что если у тебя нет большого количества денег, то на Байкал даже не суйся... миф, что байкальский туризм адски дорогой, он даёт трещинку». Конкуренция: «Сейчас наступило время, когда люди стали экономить. Появилась реальная конкуренция: внутренний туризм развивается повсюду — на Алтае, Камчатке, в Дагестане. Если 10 лет назад среднестатистический житель Москвы сидел и думал, куда бы поехать в родной стране, сейчас у него этих предложений просто масса... Эти маленькие путешествия оттягивают интерес, поэтому Байкал всё равно остаётся эксклюзивной историей».

«Сейчас наступило время, когда люди стали экономить. Появилась реальная конкуренция: внутренний туризм развивается повсюду — на Алтае, Камчатке, в Дагестане. Если 10 лет назад среднестатистический житель Москвы сидел и думал, куда бы поехать в родной стране, сейчас у него этих предложений просто масса... Эти маленькие путешествия оттягивают интерес, поэтому Байкал всё равно остаётся эксклюзивной историей». Сезонность: Ещё один устойчивый тренд — зимний сезон на Байкале активнее летнего.

Топливный кризис добьёт туризм?

История с бензином — не ключевой фактор падения турпотока, но именно она может стать той последней каплей, которая «добьёт» рынок, считает Татьяна Бройдо.

«Мы уже видим, что Байкальский тракт наполовину пустой. Мало машин. Буквально в это воскресенье была в Листвянке. В середине дня, когда обычно негде яблоку упасть и негде припарковаться, здесь мы видим полупустую Листвянку. Хотя это начало июля — самый разгар сезона», — делится наблюдениями Татьяна.

На Ольхоне ситуация аналогичная. «Если до Листвянки люди ещё готовы доехать, но они не поехали, то на Ольхон не поедут точно. Знаю, что на Аршане подобная ситуация: в любое кафе в выходной день — всё свободно», — комментирует она.

Это означает, что вся туристическая инфраструктура недополучит клиентов: отели, гостиницы, кафе, транспорт. Вся эта система испытает на себе влияние топливного кризиса. И речь пока только об иркутянах. Туристы и туристические автобусы есть, но их значительно меньше, чем хотелось бы.

«Глядя на происходящее, народ спонтанно на Байкал не поедет. Иркутская область попала во все федеральные новости с нашими очередями, и новости расходятся с колоссальной скоростью. Все прекрасно понимают, что происходит у нас. В общем, ситуация неприятная со всех сторон. Повторюсь: это точно не основная причина падения турпотока, но это негативный фактор, который усугубляет и без того непростой летний сезон».

Гибкость вместо жадности

Тем не менее, небольшое охлаждение пойдёт байкальскому туризму на пользу.

«Он был перегрет сильно. И именно такое время даёт возможность не только сделать паузу, но посмотреть на что-то по-новому, запустить новые продукты», — уверена Татьяна Бройдо.

Она приводит конкретный пример позитивных изменений:

«Я недавно увидела, что ВСРП запустили регулярные рейсы на Ольхон, и там была цена 7 тысяч. У меня был шок. Думаю, неужели это может быть так дёшево? Для сравнения: 7 тысяч — это чуть-чуть дороже, чем 5-часовая экскурсия на КБЖД, и это дешевле, чем однодневная экскурсия в Песчанку. При этом вы проедете пол-Байкала на классном современном катамаране! Аплодирую стоя. Я надеюсь, это всё получится, и они не отменят этот рейс. Когда ты можешь сесть в Иркутске, заплатить 7 тысяч, оказаться в конце дня на Ольхоне, посмотреть чудесные виды... Это только один пример, а их будет появляться больше. Все, кто хотят остаться в этой индустрии, будут искать возможности. Это вовсе не значит, что все начнут опускать цены, просто появятся гибкость.

Естественный отбор

На вопрос, что можно сделать, чтобы оживить турпоток:

«Искать более творческие решения, где-то охладить свои ожидания. В общем, для начала — снизить ценник, который у нас был довольно высоким. Привлекать более выгодными предложениями... Кризисы — это хорошо, потому что они вскрывают тонкие места, показывают, над чем поработать и на что посмотреть. Кто-то не справится, кто-то точно вылетит из игры. На примере Листвянки можно увидеть, как много предложений о продаже отелей.

Я думаю, что в принципе уменьшится количество людей, которые считают туризм "золотой жилой": пришёл и заработал миллионы. Эксперт отмечает, что именно на этом фоне появится что-то новое, творческое и интересное. Я со сдержанным оптимизмом смотрю на это. Но в моменте ситуация на самом деле сложная».