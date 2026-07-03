Рынок на краю: индекс МосБиржи рухнул к уровням 2022 года

Российский фондовый рынок 2 июля повторил обвал, который имел место в третьей декаде июня. Индекс Московской биржи упал до 2263 пунктов, в настоящий момент падение продолжается, индекс потерял 3,5%.

«Обвал на рынке акций, по нашей оценке, обусловлен совокупностью двух ключевых обстоятельств: снижением котировок нефти до уровня 70 долларов за баррель и комментарием главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной — она допустила, что для сдерживания инфляции до конца года может понадобиться более высокая траектория ключевой ставки», – отмечает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Global.

Именно повышенная ключевая ставка выступила основным драйвером экономического спада в первом квартале 2026 года в годовом сопоставлении. Негатива «голубым фишкам», в том числе банковского сектора, могло добавить заявление первого зампредправления Сбербанка Александра Ведяхина, заявившего, что вторая половина 2026 года и начало 2027 года будут для Сбербанка «напряжёнными в части создания резервов». По всей видимости, топ-менеджер «Сбера» увидел риски возможных кредитных убытков банка, для покрытия которых придётся создавать резервы, после жёстких сигналов главы ЦБ РФ о будущей динамике ключевой ставки и ожиданий ухудшения финансового положения многих корпоративных клиентов.

На этом тревожном фоне участники рынка допускают, что по результатам всего 2026 года экономика РФ рискует перейти из фазы стагнации в полноценную рецессию — в случае если ставка не будет снижаться или даже окажется под давлением к повышению. Негативный контекст дополнительно усугубляется геополитической напряжённостью: сейчас на рынке практически отсутствует спрос на акции, а инвесторы действуют предельно осторожно — многие фиксируют убытки и покидают позиции, остальные заняли выжидательную позицию и не спешат возвращаться.

«В этих условиях отметка в 2200 пунктов по индексу Мосбиржи перестаёт казаться чрезмерно пессимистичной. Пока рассчитывать на устойчивую позитивную динамику индекса Мосбиржи в ближайшее время не приходится. С высокой вероятностью до 24 июля — даты очередного заседания ЦБ по ключевой ставке — рынок останется в режиме повышенной турбулентности: вероятны как постепенное снижение, так и чередование резких просадок с краткосрочными отскоками. На фоне выраженной перепроданности бумаг российского рынка у индекса есть потенциал для отскока от предполагаемого минимума, однако такой разворот станет реальным лишь при появлении благоприятных новостей — будь то сильные корпоративные отчёты или позитивные сдвиги в геополитической обстановке. Если же значимых драйверов не возникнет, дальнейшее снижение котировок до отметки в 2200 пунктов остаётся вполне реалистичным сценарием. Наш прогноз по динамике индекса Мосбиржи до конца июля – коридор в 2200-2450 пунктов», – резюмирует эксперт.