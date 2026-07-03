Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 3 июля: 10 246,0498 руб/1 г золота и 145,9400/1 г серебра

ЦБ РФ с 3 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 10 246,0498 руб.

1 грамм серебра - 145,9400 руб.

1 грамм платины - 3 932,1101 руб.

1 грамм палладия - 3 018,4800 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 115,3703 р. (1,14%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 2,0000 р. (1,35%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 10,9100 р. (0,28%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 51,3801 р. (1,67%) .

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