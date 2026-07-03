Правительство разрешило оборот бензина с повышенным содержанием серы: главное к утру

К текущему утру стало известно, что правительство снизило норматив продаж бензина на бирже до 10% с 1 июля, ВОЗ объявила о завершении вспышки хантавируса на круизном лайнере, губернатор Забайкалья проверил АЗС в Чите и поручил усилить контроль в очередях. Подробности – в обзоре SIA.RU.

Норматив обязательной продажи бензина снижен

Правительство России временно снизило норматив обязательных продаж бензина 5-го класса на бирже с 15% до 10% от объёма производства, сообщает РБК. Решение принято для стабилизации внутреннего рынка нефтепродуктов. Изменения будут действовать с 1 июля по 30 сентября 2026 года.

Оборот топлива «Евро-3»

Правительство России приняло постановление, разрешающее оборот бензина со скорректированными требованиями к содержанию серы до 31 декабря 2026 года, сообщает «Интерфакс». Документ подписан премьер-министром Михаилом Мишустиным 2 июля и опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно постановлению, допускается выпуск в обращение бензина с массовой долей серы не более 150 мг на килограмм.

Ограничения на АЗС Забайкальского края

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов проверил обстановку на работающих АЗС в Чите и сообщил, что люди стоят в очередях сутками, некоторые с детьми. По его словам, необходимо корректировать работу заправок и многое изменить для удобства жителей. В числе первоочередных мер – усиление контроля полиции и волонтеров на всех АЗС для наведения порядка, а также организация горячего питания и воды для находящихся на заправках людей. Об этом пишет РБК.

Хантавирус закончился

Всемирная организация здравоохранения объявила о завершении вспышки хантавируса Андес на круизном лайнере MV Hondius, передают «Ведомости» заявление главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса. По его словам, с 25 мая не зарегистрировано новых случаев. Последний человек, подвергшийся воздействию вируса на борту судна, завершил карантин, получил отрицательный результат теста и вернулся домой.

Мосбиржа готова к криптовалютам

Московская биржа планирует начать проведение операций с криптовалютой после принятия соответствующего законопроекта «О цифровой валюте и цифровых правах» и нормативного правового акта, передает РБК заявление представителя группы Мосбиржи Игоря Марича на Финансовом конгрессе Банка России. По его словам, площадка будет готова предложить такие операции до конца года, если закон и подзаконные акты будут приняты. Формирование полноценного российского рынка криптовалюты ожидается в следующем году.

Бензин два дня в неделю

Глава Нижнеилимского округа Иркутской области Павел Березовский объявил о введении ограничений на продажу топлива для физических лиц на фоне дефицита бензина в районе. Согласно новым правилам, заправка будет доступна только в понедельник и четверг с 12:00 до 22:00, при этом объем отпуска в бензобак не должен превышать 30 литров. Продажа в канистры и другую тару запрещена.