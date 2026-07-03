Топливо прибыло на независимые АЗС. Цены на бензин и наличие в Иркутске на сегодня, 3 июля

В Иркутске сегодня начали заправлять топливом на независимых АЗС. Остаётся открытым вопрос — на сколько дней хватит этих запасов и решит ли это принципиально проблему многочасовых очередей. Ранее независимые сети подтвердили, что бензин прибыл, однако тут же предупредили: объёмы небольшие, их хватит максимум на два дня. А пока власти ищут разные решения топливного вопроса — вплоть до обсуждения поставок из Казахстана — аналитики предупреждают о затяжном характере кризиса. По оценкам агентства Kpler, в июне объём переработки нефти рухнул до 4,1 млн баррелей в сутки — это минимальный показатель за последние годы. Загрузка заводов просела до критических 64–65%, тогда как нормой для отрасли считается уровень 82–84%. СИА публикует актуальную карту цен и наличия топлива на 3 июля.

На заправках «КрайсНефть»

АИ-92 — 77 рублей 80 копеек (цены не изменились за сутки)

АИ-95 — 81 рубль 40 копеек (цены не изменились за сутки)

АИ-98 — 121 рубль (цены не изменились за сутки)

Дт — 97 рублей 50 копеек (+40 копеек за сутки)

Сеть начала продавать бензин физическим лицам в Иркутске, Ангарске и поселке Мамоны. Длительное время топливо отпускалось только по картам. С 9:00 3 июля АИ‑92 и АИ‑95 доступны для покупки по нескольким адресам.

Ранее, как заявил губернатор Игорь Кобзев, компании «КрайсНефть» уже отгружены первые объемы оплаченного топлива, но, учитывая ситуацию, на федеральном штабе им пока рекомендовали не отказываться от лимитов отпуска.

На заправках БРК

АИ-92 — 73 рубля 50 копеек (цены не изменились за сутки)

АИ-95 — 77 рублей 30 копеек (цены не изменились за сутки)

АИ-100 — 115 рублей (цены не изменились за сутки)

Дт — 91 рубль 50 копеек (цены не изменились за сутки)

Компания возобновила продажу топлива для физических лиц по всей Иркутской области. При этом некоторые АЗС работают только для юридических лиц. Ранее компания объявила о поэтапном прекращении отпуска бензина физлицам на фоне критической ситуации с поставками.

На заправках ОМНИ

АИ-92 — 75 рублей 70 копеек (цены не изменились за сутки)

АИ-95 — 79 рублей 80 копеек (цены не изменились за сутки)

АИ-100 — 116 рублей (цены не изменились за сутки)

Дт — 93 рубля 50 копеек (цены не изменились за сутки)

Актуальных комментариев получить не удалось.

На заправках «Роснефть»

АИ-92 — 64 рубля 70 копеек (цены не изменились за сутки)

АИ-95 — 68 рублей 30 копеек (цены не изменились за сутки)

АИ-100 — 94 рубля 55 копеек (цены не изменились за сутки)

Дт — 85 рублей (цены не изменились за сутки)

На АЗС сети есть бензин и дизель для физлиц. Уточнять наличие конкретного вида топлива нужно самостоятельно при въезде на станцию. Визиты рекомендуют планировать с небольшим запасом времени. На горячей линии заявили, что запасы топлива стабильны, лимиты вводятся ситуативно и имеют локальный характер.

На заправках «Газпромнефть»

АИ-92 — 73 рубля 7 копеек (+54 копейки за сутки)

АИ-95 — 77 рублей 22 копеек (цены не изменились за сутки)

АИ-98 — 119 рублей (цены не изменились за сутки)

Дт — 98,66 рубль (цены не изменились за сутки)

Бензин на АЗС по-прежнему отсутствует. Приобрести можно только дизель до 80 литров в день.

Напомним, с 28 июня в Иркутской области из-за проблем с топливом введён режим повышенной готовности, чтобы не допустить чрезвычайной ситуации.