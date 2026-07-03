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Казахстан открыл заправки для русских, но запретил наливать про запас

Казахстан снял ограничения на заправку российских автомобилей, разрешив заливать топливо в штатные баки без ограничений по объёму. Однако «канистры под сиденьем» всё ещё вне закона — их наполнять запрещено, передаёт ТАСС.

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«Я не вижу здесь никаких вопросов. Ну, [если] приезжает человек, заправляет автомобиль именно в штатный бак, то, конечно, без проблем», — заявил журналистам министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов.

По данным издания Zakon.kz, поток машин из РФ на казахстанских АЗС резко вырос. Россияне едут за доступным горючим: литр АИ-92 стоит там около 40 рублей, АИ-95 — 52 рубля, дизель — 55 рублей. Для сравнения, в РФ цены выше почти вдвое.

При этом сама Россия пока официально не обращалась к соседям за помощью.

«На данный момент мы не получали от России запросов на поставку ГСМ, — сообщили в Минэнерго РК. — Но при наличии свободных ресурсов мы готовы рассмотреть продажу на коммерческих условиях. Приоритет для нас — внутренний рынок».

Напомним, что внутри самого Казахстана действует запрет на вывоз топлива (кроме того, что в баке), чтобы насытить собственный рынок и бороться с контрабандой.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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