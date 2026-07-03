Почему первый зампред ВТБ назвал повышение ключевой ставки маловероятным

Первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов считает, что Банк России вряд ли вернется к повышению ключевой ставки. В интервью РБК ТВ он заявил, что даже при негативном развитии событий регулятор на большинстве заседаний сохранит ставку без изменений.

По словам топ-менеджера, главная задача ЦБ сейчас — поддерживать «слабопозитивный рост ВВП» и не допустить рецессии в экономике. При этом подорожание топлива может оказать давление на инфляционные ожидания, однако это приведет лишь к точечным («гомеопатическим») корректировкам денежно-кредитной политики, а не к полноценному ужесточению.

Пьянов уточнил, что прогнозируемый рост экономики на 0,5% по итогам 2026 года нельзя считать спадом, так как техническая рецессия подразумевает падение показателя два квартала подряд. Тем не менее текущие данные Минэкономразвития показывают крайне слабую динамику: в мае годовой рост составил всего 0,3%, а за пять месяцев экономика прибавила лишь 0,2%.

Внутри самого банка также пересмотрели ожидания. 26 июня ВТБ повысил собственный прогноз по средней ключевой ставке до конца года с 12% до 13,5%. По мнению Пьянова, из четырех оставшихся в году заседаний три могут завершиться снижением показателя на 0,25 процентных пункта (п. п.), а одно пройдет без изменений.

Ранее глава Сбера Герман Греф выступил с резкой критикой жесткой денежно-кредитной политики, заявив, что экономика России уже «переохлаждена» и не может долго функционировать при экстремально высоких ставках. По его словам, реальная ставка в стране составляет около 10%, что является циклической мерой для охлаждения, но сейчас требует перехода к проциклической политике.

Напомним, 19 июня Центробанк уже снизил ключевую ставку на 25 б. п., установив ее на уровне 14,25%. Несмотря на то что большинство опрошенных аналитиков ожидали более резкого шага сразу на 50 б. п., глава регулятора Эльвира Набиуллина подчеркнула, что пространство для дальнейшего смягчения политики стремительно сокращается.