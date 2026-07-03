Банк России может повысить ставку в 2026 году до 14,75% — аналитики

Эксперты ожидают, что ключевая ставка Банка России в 2027 году повысится до диапазона 10–12%, сообщили шесть из восьми аналитиков, опрошенных «Ведомостями». Глава ЦБ Эльвира Набиуллина подтвердила, что прогноз по траектории ставки сместился вверх, что связано с оценкой риск-премий и бюджетной политикой.

Советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов отметил, что окончательные значения будут уточнены после внесения бюджетного пакета в октябре. Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что нулевой структурный баланс бюджета ожидается только к 2029 году, а дефицит в 2026 году может превысить планируемый.

Главный экономист ВТБ Родион Латыпов объяснил, что сдвиг бюджета требует корректировки прогноза ставки, которая может подняться на 2 процентных пункта. Аналитики из «Т-инвестиций», «Астра управления активами», «БКС мир инвестиций» и ИК «Регион» также прогнозируют повышение ключевой ставки до 10–12%.

Начальник центра рыночных стратегий Газпромбанка Егор Сусин ожидает ставку в диапазоне 11–13%, а старший директор АКРА Дмитрий Куликов — 9,5–12,5%. По мнению Полевого, повышение прогноза существенно влияет на инвестиционные планы и рынок облигаций.

Эксперты отмечают, что для достижения средней ставки в 8% в 2027 году снижение ставки в 2026-м должно быть более агрессивным, чего ЦБ исключает. Возможность радикального повышения до 13–15% считается маловероятной, но негативной для рынка.

Основные корректировки прогноза ожидаются осенью, после публикации бюджета и оценки ситуации на топливном рынке. Также не исключается пересмотр прогноза на 2026 год с возможным повышением ставки до 14,25–14,75%.

ЦБ предупреждает о проинфляционных рисках, связанных с бюджетной политикой и ростом расходов, а также с сокращением производства моторного топлива и ростом цен на бензин и дизель. Рост цен на топливо может усилить инфляционные ожидания населения и компаний.