Новый июльский номер Газеты Дело вышел в свет! Что приготовила редакция на этот раз?

Как выбрать машину с пробегом и не купить кота в мешке? Какие автомобили можно привезти из Китая (спойлер: 90% - это авто европейских и японских брендов)? Можно ли продать авто без суеты и головной боли? Ответы на эти вопросы дают учредители сети автосалонов “Тачки” в главном материале номера.

Есть ли на самом деле энергодефицит в Иркутской области? Действительно ли потребление электричества населением растет из-за развития ИЖС? И снимет ли проблемы энергоснабжения газификация? Директор ИСЭМ СО РАН Валерий Стенников поделился экспертным мнением с нашим изданием.

Какие возможности дает доходная недвижимость и какие варианты есть в Иркутске? Кто стал новым титульным спонсором традиционного летнего марафона в Иркутске? Что такое креативные индустрии и зачем они нужны? Как удержать врачей в профессии и в регионе? Об этом и многом другом читайте в новом, июльском номере Газеты Дело.

«Мы меняем автомобильный мир к лучшему!» Как компания «Тачки» строит цивилизованный рынок авто с пробегом «Тачки» вышли на рынок автомобилей с пробегом всего шесть лет назад. Сегодня это уже сеть из шести автосалонов в пяти субъектах Восточной Сибири, 1500 машин в ежедневной экспозиции, собственное импортное направление, признание тысяч клиентов и профессионального сообщества. И основатели компании подчеркивают: это только начало большого пути. О том, как подружить спрос, предложение и рентабельность, можно ли сделать прозрачным вторичный авторынок и каким представляется его будущее, нам рассказали учредители Вячеслав Булуев, Дмитрий Корнилов, Сергей Карро и управляющий директор Юлия Стрель. Признание национального масштаба. «КОРСО резиденция» – победитель федеральной премии URBAN-2026 Эксклюзивный клубный дом «КОРСО резиденция» на Цесовской набережной стал лауреатом федеральной премии URBAN 2026 года. Иркутяне конкурировали с крупными застройщиками со всей страны и одержали победу в номинации «Лучший жилой комплекс премиум-класса в регионах РФ, Санкт-Петербурге и Ленинградской области». «КОРСО» – один из первых в Сибири и первый среди иркутских ЖК*, победивший в этой знаковой для премиум-класса номинации. Чем он покорил более ста экспертов престижного конкурса, Газете Дело рассказал генеральный директор СЗ «Мечта» Алексей Стариковский. «Смартаменты на Ширямова» сданы! Что дальше? 10 вопросов о новом формате доходной недвижимости в Иркутске «Смартаменты на Ширямова» введены в эксплуатацию. Однако возможность инвестировать в проект пока еще есть – и девелоперы обещают перевернуть представление о том, что такое доходная недвижимость. Когда апарт-отель примет первых туристов? Какие возможности доступны для тех, кто решит купить номера сейчас? Почему инвесторы рассматривают «Смартаменты» как более интересный инструмент, нежели посуточные квартиры или зарубежные девелоперские проекты? Об этом нам рассказал коммерческий директор компании-девелопера «Менеджмент. Девелопмент. Сервисы» (МДС) Михаил Зубков. Энергодефицита нет: Академик Стенников объяснил, зачем на самом деле Иркутской области нужна газификация «Потребление электроэнергии населением Иркутской области растет. Но большая его часть приходится не на отопление, как многие думают, а на бытовую технику. И этот сегмент продолжит увеличиваться – прогресс не остановить», – считает академик Валерий Стенников, директор Института систем энергетики им. Л. А. Мелентьева СО РАН. Действительно ли в регионе сложился энергодефицит, как будет меняться структура потребителей со временем, поможет ли газификация сэкономить электричество и бюджеты домохозяйств – это и многое другое мы обсудили в интервью Газете Дело.

Тема газификации Иркутской области – не только северных территорий, но и промышленного, густонаселенного юга – вновь возвращается в повестку. Сегодня ее поднимает крупный и средний бизнес. Почему тема получила второе дыхание? Какие преимущества получит область и ее жители от прихода голубого топлива? И какие решения на сегодняшний день возможны? В этом разбирались журналисты Газеты Дело.

«Академия бизнеса Марины Седых» приглашает на однодневный тренинг для собственников и управленцев в формате «Лидеры учат лидеров». Он пройдет 11 июля на берегу Байкала в кемпинге «Долина мечтателей» (Листвянка).Участников ждут встречи с настоящими лидерами, успешными предпринимателями и управленцами.

От депозита к стратегии. Как падающие ставки меняют подход компаний к свободным деньгам Рынок изменился: привычные вклады остались в прошлом и корпоративные клиенты постепенно переходят в инструменты фондового рынка. Но инвестиции юридических лиц имеют свою, отличную от частных специфику, и ее важно учитывать. Почему столь важна ликвидность, какие ошибки стоят компаниям денег и как личный опыт директоров меняет финансовый рынок – рассказывает исполнительный директор УК «Альфа-Капитал» в Иркутске Ольга Глызина. Не просто учет. Константин Зимин, МТС - о цифровых решениях для контроля над коммунальными ресурсами Потребление электроэнергии в Иркутской области, по данным Системного оператора, растет опережающими темпами, причем быстрее всего – в сегменте низкого напряжения. В этой ситуации эффективность контроля и управления энергоресурсами выходит на первый план: необходимо следить за тем, чтобы нагрузка на сети оставалась нормативной, предотвращать хищения и потери энергии, обеспечивать своевременное поступление оплаты, снижать издержки. На помощь ресурсоснабжающим и управляющим компаниям приходят цифровые решения, объединяющие умные счетчики и аналитику. «Это уже не просто инструмент учета, а целая интеллектуальная платформа для прогнозирования и оптимизации потребления ресурсов», - говорит директор МТС в Иркутской области Константин Зимин. Увидеть себя по-новому: модный показ ВОСХОД 03 – пространство, где человек «выходит из тени» 170 моделей в возрасте от 5 до 76 лет, более 10-и коллекций модной одежды от российских дизайнеров, 800 гостей, а также необычная режиссура, современный звук, свет, яркий видео-контент, оригинальная концепция. Всё это – модный показ-перфоманс ВОСХОД 03, который состоялся в Иркутске 30 мая. Событие, которое ежегодно организует школа и агентство SISTERSMODELS*, объединило моду, бизнес, искусство, креативные индустрии и получилось масштабным, ярким, запоминающимся. Об интересных фактах, подробностях и эмоциях, которые получили все участники события – от организаторов до зрителей – читайте в нашей публикации. «Штрафы не работают» – основатель клиники «Ламарэ» о том, как удержать врачей в регионе и победить выгорание Можно ли построить крупный медицинский холдинг в регионе, если на рынке кадровый голод, а выпускники медвузов часто уходят из профессии сразу после окончания института? Олеся Семёнова, руководитель клиники «Ламарэ», считает, что масштаб бизнеса зависит не от количества оборудования, а от способности выращивать специалистов внутри компании. Мы обсудили с ней, почему технологии – лишь инструмент, а главная инвестиция должна идти в человека, как поддержка премии «Доктор года» помогает обратить внимание общества на проблему и создать условия, при которых молодой врач захочет строить карьеру именно в Иркутске.

Сервико Иркутский марафон: праздник бега прошёл на ура! Главным вызовом летнего иркутского марафона-2026 руководитель оргкомитета Артём Детышев назвал погоду. Устойчивые плюс 13 градусов и дождь, по его словам, могли помешать любителям бега принять участие в мероприятии. Но сибиряков плохой погодой не испугаешь, и 21 июня на старт в четырёх дистанциях забега вышли более четырёх тысяч человек от двух до 84 лет. Праздник спорта состоялся и прошёл на ура! Победа над отчаянием: Как иркутский бренд одежды «Укута» для особенных детей покорил международный конкурс Представьте, что вашего ребёнка с особенностями физического развития не во что одеть. Куртку невозможно застегнуть, штаны – надеть на протез. Иркутский бренд «Укута» решил эту проблему, создав одежду, которая трансформируется как конструктор. Победа в международном конкурсе «На крыльях» – это история не про моду, а про возвращение достоинства и комфорта очень многим семьям. Соучредитель бренда – предприниматель и председатель попечительского совета благотворительного фонда «Семья Прибайкалья» Оксана Ключевская рассказала нашему изданию, как появилась идея шить одежду для людей с паллиативным статусом и какие проблемы решает социальное предпринимательство. Ценность места. Могут ли креативные индустрии стать реальным источником дохода для Иркутской области? Сегодня идеи стоят дороже нефти. Однако в Иркутской области вклад креативного сектора в экономику региона меньше статпогрешности – 1,3%, тогда как федеральный центр требует рывка до 6%. Могут ли креативные индустрии из абстракции превратиться в реальный источник дохода и драйвер развития Приангарья? Что для этого нужно сделать? Об этом размышляли эксперты – представители креативной экономики. «Сытый Бабр» снова всех удивил В конце июня Иркутск превратился в гастрономическую столицу Прибайкалья. Два дня площадь у памятника Александру III дышала паром, шипела грилем и звенела ложками о котелки. Грандиозный фестиваль «Сытый бабр» принял более 60 тысяч гостей – настоящий гастрономический драйв!