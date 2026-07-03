«КрайсНефть» начала продавать бензин физлицам в Иркутске, Ангарске и Мамонах

Сеть АЗС «КрайсНефть» начала продавать бензин физическим лицам в Иркутске, Ангарске и поселке Мамоны, сообщила компания. Ранее длительное время топливо отпускалось только по картам.

Сегодня с 9:00 часов АИ-92, АИ-95 отпускается по нескольким адресам:

Иркутск:

ул. Сергеева,19,

ул. Трактовая, 16,

ул. Челябинская, 36,

ул. Ширямова, 19а,

ул. Старокузьмихинская, 37.

Ангарск:

14 мкр, строение 12.

Мамоны:

ул. Ангарская, 50.

Продается не более 30 литров на 1 автомобиль. Ранее оформленные топливные карты «КрайсНефти» продолжают работать.

Напомним, что долгое время сеть не продавала бензин физлицам – свободно приобрести можно было лишь дизельное топливо. Сейчас под сокращение попали юрлица – с 1 июля введено ограничение на заправку по топливным картам до 30 литров в сутки на одну карту. Также с 25 июня приостановлено поступление платежей по договорам купли-продажи.

Ранее, как заявил губернатор Игорь Кобзев, компании «КрайсНефть» уже отгружены первые объемы оплаченного топлива, но, учитывая ситуацию, на федеральном штабе им пока рекомендовали не отказываться от лимитов отпуска.

Источники полагают, что новой поставки хватит на два дня: «Да, отгружают 95-й. Но объёмы небольшие. Максимуму на два дня на Иркутск хватит».