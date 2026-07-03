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«БРК» возобновила продажи топлива для физлиц по всей Иркутской области

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Сеть автозаправочных станций «БРК» возобновила продажу топлива для физических лиц по всей Иркутской области, сообщили на горячей линии компании.

«Продажи всех видов топлива для физлиц возобновились с сегодняшнего дня по всей Иркутской области. Какие-то АЗС работают только на юридических лиц», – рассказали на горячей линии сети.

Ранее компания объявила о поэтапном прекращении отпуска автомобильного бензина для физических лиц. Решение было принято на фоне критической ситуации с поставками топлива.

Возобновление продаж связано с новой поставкой топлива в регион, но источники полагают, что новой партии хватит на два дня: «Да, отгружают 95-й. Но объемы небольшие. Максимуму на два дня на Иркутск хватит».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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