«БРК» возобновила продажи топлива для физлиц по всей Иркутской области

Сеть автозаправочных станций «БРК» возобновила продажу топлива для физических лиц по всей Иркутской области, сообщили на горячей линии компании.

«Продажи всех видов топлива для физлиц возобновились с сегодняшнего дня по всей Иркутской области. Какие-то АЗС работают только на юридических лиц», – рассказали на горячей линии сети.

Ранее компания объявила о поэтапном прекращении отпуска автомобильного бензина для физических лиц. Решение было принято на фоне критической ситуации с поставками топлива.

Возобновление продаж связано с новой поставкой топлива в регион, но источники полагают, что новой партии хватит на два дня: «Да, отгружают 95-й. Но объемы небольшие. Максимуму на два дня на Иркутск хватит».