ИИ меняет эмоциональное состояние сотрудников в Иркутской области

Искусственный интеллект влияет не только на рабочие процессы, но и на эмоциональное состояние сотрудников, показал опрос hh.ru и Level Group среди жителей Иркутской области. Согласно исследованию, 27% пользователей нейросетей отметили, что с их использованием стали чувствовать себя спокойнее на работе, при этом 7% сообщили о заметном снижении тревожности.

Ещё 32% респондентов заявили, что нейросети помогают им лучше контролировать профессиональные задачи и справляться с ощущением хаоса.

«В случае с ИИ принципиально важно не только осваивать технологии, но и одновременно развивать критическое мышление и культуру фактчекинга. Проверка информации должна стать обязательной профессиональной нормой: именно это позволит избегать очевидных ошибок, которые нередко становятся причиной стресса у пользователей», — отмечает директор hh.ru Сибирь Екатерина Дегтярева.

Вместе с тем 4% опрошенных признались, что использование ИИ вызывает у них стресс из-за риска ошибок, необходимости перепроверять результаты и тревоги, связанной с быстрым развитием технологий. Ещё 4% сообщили о зависимости от доступности ИИ-инструментов. Более половины респондентов — 57% — не отметили изменений в уровне стресса после начала использования нейросетей.