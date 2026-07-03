Доля онлайн-сделок с вторичным жильём выросла в четыре раза с 2020 года

Доля операций со вторичным жильём, проходящих через онлайн-платформы, за 2020–2024 годы выросла в четыре раза, сообщили «Известиям» в исследовательском центре «Аналитика. Бизнес. Право». Рост цифровых сделок сопровождается увеличением числа споров: в 2025 году каждая пятая оспариваемая сделка с жильём прошла через цифровые платформы. Всего с 2020 по 2025 год зафиксировано 3,6 тыс. дел, связанных с онлайн-сервисами.

«Чаще всего причина в том, что цифровая среда обеспечивает внешнюю упорядоченность процедуры, но не позволяет исключить сценарии, когда искажается реальная воля и мотивы продавца, у объекта есть правовые изъяны или стороны не могут договориться о судьбе задатка или аванса», — говорится в исследовании.

Среди причин оспаривания сделок — банкротства, мошенничество, процессуальные нарушения, конфликты с правами третьих лиц и сомнения в дееспособности участников. Эксперты подчёркивают, что цифровые платформы не могут полностью заменить правовую экспертизу и не защищают от социальной инженерии. Нотариальные сделки оспаривают реже: на них приходится в среднем 8,02% всех споров.

Ранее в России произошел резонансный случай с квартирой народной артистки Ларисы Долиной. После сделки с недвижимостью она заявила, что ее обманули мошенники. Волна оспаривания сделок прокатилась по стране, ей дали название «эффект Долиной».