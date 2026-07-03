Недобросовестные консультанты могут быть причастны к 60% банкротств граждан

Недобросовестные консультанты, обещающие гражданам полное избавление от долгов, могут быть причастны к 60% банкротств населения, оценили аналитики. В 2025 году несостоятельными признаны 568 тыс. граждан – на 31,5% больше, чем в 2024 году, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Федресурса. Таким образом, к примерно 340 тыс. дефолтов могут быть причастны раздолжнители.

«Для банков ситуация аналогична и стоит даже более остро, поскольку крупные суммы кредитов повышают привлекательность таких услуг», – согласилась директор департамента по работе с проблемной задолженностью физических лиц МТС Банка Мария Ибрагимова.

По оценкам Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, средний чек за подобную «помощь» составляет около 300 тыс. рублей, а совокупный годовой оборот теневого рынка превышает сотни миллиардов рублей. В ВТБ подсчитали, что более 70% таких процедур можно было предотвратить при раннем обращении в банк. По оценкам экспертов, около половины клиентов имели возможность урегулировать долги без суда.

Напомним, что процедура банкротства набирает популярность среди россиян. Только в текущем году открыто 480 тысяч дел о банкротстве физлиц, а к 2029-му, по прогнозам аналитиков, в стране будет уже 2 млн банкротов. Одновременно увеличивается и число «раздолжнителей» – компаний, которые обещают легкое избавление от кредитов и непосильных платежей. Однако зачастую они не только не помогают, но и усугубляют положение должника.