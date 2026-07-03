Эксперт предупредил об опасности бензина «Евро-3»

Долгосрочное использование бензина экологического класса «Евро-3» гарантированно приведёт к ускоренному износу систем очистки отработанных газов, предупредил «Известия» технический директор ООО «ЛН Дистрибьюция» Андрей Бабушкин. По его словам, первыми выйдут из строя свечи зажигания, а при сгорании такого топлива образуются твёрдые частицы и отложения, нарушающие смесеобразование и ведущие к росту расхода бензина. Проблемы носят накопительный характер и не устраняются сиюминутными действиями.

«Долгосрочное использование бензина класса "Евро-3" гарантированно приведет к ускоренному износу систем очистки отработанных газов. Первое, что выйдет из строя, — свечи зажигания. Кроме того, при сгорании такого топлива образуются твердые частицы и отложения, которые нарушают смесеобразование и ведут к росту расхода бензина», — заявил Андрей Бабушкин.

Для минимизации рисков можно использовать специальные очистители топливной системы, которые заливают в бензобак. Однако, по словам эксперта, даже качественная автохимия не удаляет вредные примеси и серу, поэтому проблема низкого качества «Евро-3» остаётся. Специалист также опроверг миф о том, что китайские автомобили чувствительнее к качеству топлива: современные китайские машины строятся на тех же технических решениях, что и европейские или японские.

Ранее правительство России разрешило выпуск в обращение бензина с массовой долей серы не более 150 мг на килограмм до 31 декабря 2026 года для повышения надёжности топливообеспечения на фоне топливного кризиса. Это решение фактически допускает оборот топлива более низкого экологического класса.