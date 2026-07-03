«Горючего на неделю»: сеть АЗС БРК назвала адреса в Иркутске с топливом для физлиц

Сеть автозаправочных станций БРК, объединяющая более 100 заправок, сообщает о принятых мерах по стабилизации ситуации с обеспечением топливом в Иркутской области.

«В целях поддержки региона компания организовала перевозку топлива с нефтебаз из ближайших регионов для Иркутской области, а также осуществила закупку части объёмов у поставщиков из регионов страны автотранспортом. Первая партия бензовозов уже прибыла и была оперативно развезена по ключевым АЗС сети. Уже сегодня станции приступили к реализации топлива в рамках действующих лимитов», — говорится в официальном сообщении компании (есть в редакции СИА).

Топливо распределяется между станциями небольшими партиями по мере поступления бензина с учётом текущей нагрузки на каждую АЗС.

«По расчётам специалистов компании, имеющихся объёмов при соблюдении установленных лимитов хватит ориентировочно на семь-десять дней», — уточнили в БРК.

Продолжают действовать ранее установленные лимиты на отпуск топлива:

не более 20 литров бензина АИ-92 и АИ-95 — на одно транспортное средство (для физических лиц);

не более 50 литров дизельного топлива — для физических лиц;

не более 150 литров дизельного топлива — для юридических лиц.

Отпуск топлива для физических лиц осуществляется на следующих АЗС сети БРК:

АЗС БРК, ул. Рабочего Штаба, 48;

АЗС БРК, ул. Баррикад, 60;

АЗС БРК, м-н Ново-Ленино, объездная дорога, 2;

АЗС БРК, ул. Кирзаводская, 40;

АЗС БРК, ул. Родниковая, 25 (с. Мамоны);

АЗС БРК, м-н Юбилейный, улица Сеченова, 1Б;

АЗС БРК, ул. Коммунистическая, 22;

АЗС БРК, ул. Лермонтова, 93;

АЗС БРК, п. Усть-Орда;

АЗС БРК, д. Куда (с. Хомутово);

АЗС БРК, ул. Култукский тракт, 2а (г. Шелехов);

АЗС БРК, ул. Горького (г. Ангарск);

АЗС БРК, ул. Декабристов (г. Ангарск).

Компания добавила, что продолжает активные поиски возможностей для закупки топлива и восполнения запасов.

«Сеть АЗС БРК находится в постоянном взаимодействии со штабом при губернаторе Иркутской области: на ежедневной основе обсуждаются возможные решения и предложения по нормализации ситуации. Мы понимаем, насколько остро стоит вопрос обеспечения топливом, и делаем всё возможное, чтобы минимизировать последствия дефицита для жителей и предприятий региона», — заявили в компании.

Компания призывает всех клиентов подходить к расходу топлива разумно и сохранять спокойствие.

Напомним, с 28 июня в Иркутской области из-за проблем с топливом введён режим повышенной готовности, чтобы не допустить чрезвычайной ситуации.