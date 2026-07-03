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Бензин под контроль: госрегулирование цен на топливо все ближе
«Горючего на неделю»: сеть АЗС БРК назвала адреса в Иркутске с топливом для физлиц
Топливо прибыло на независимые АЗС. Цены на бензин и наличие в Иркутске на сегодня, 3 июля
«БРК» возобновила продажи топлива для физлиц по всей Иркутской области
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«Горючего на неделю»: сеть АЗС БРК назвала адреса в Иркутске с топливом для физлиц

Сеть автозаправочных станций БРК, объединяющая более 100 заправок, сообщает о принятых мерах по стабилизации ситуации с обеспечением топливом в Иркутской области.

«В целях поддержки региона компания организовала перевозку топлива с нефтебаз из ближайших регионов для Иркутской области, а также осуществила закупку части объёмов у поставщиков из регионов страны автотранспортом. Первая партия бензовозов уже прибыла и была оперативно развезена по ключевым АЗС сети. Уже сегодня станции приступили к реализации топлива в рамках действующих лимитов», — говорится в официальном сообщении компании (есть в редакции СИА).

Топливо распределяется между станциями небольшими партиями по мере поступления бензина с учётом текущей нагрузки на каждую АЗС.

«По расчётам специалистов компании, имеющихся объёмов при соблюдении установленных лимитов хватит ориентировочно на семь-десять дней», — уточнили в БРК.

Продолжают действовать ранее установленные лимиты на отпуск топлива:

  • не более 20 литров бензина АИ-92 и АИ-95 — на одно транспортное средство (для физических лиц);
  • не более 50 литров дизельного топлива — для физических лиц;
  • не более 150 литров дизельного топлива — для юридических лиц.

Отпуск топлива для физических лиц осуществляется на следующих АЗС сети БРК:

  • АЗС БРК, ул. Рабочего Штаба, 48;
  • АЗС БРК, ул. Баррикад, 60;
  • АЗС БРК, м-н Ново-Ленино, объездная дорога, 2;
  • АЗС БРК, ул. Кирзаводская, 40;
  • АЗС БРК, ул. Родниковая, 25 (с. Мамоны);
  • АЗС БРК, м-н Юбилейный, улица Сеченова, 1Б;
  • АЗС БРК, ул. Коммунистическая, 22;
  • АЗС БРК, ул. Лермонтова, 93;
  • АЗС БРК, п. Усть-Орда;
  • АЗС БРК, д. Куда (с. Хомутово);
  • АЗС БРК, ул. Култукский тракт, 2а (г. Шелехов);
  • АЗС БРК, ул. Горького (г. Ангарск);
  • АЗС БРК, ул. Декабристов (г. Ангарск).

Компания добавила, что продолжает активные поиски возможностей для закупки топлива и восполнения запасов.

«Сеть АЗС БРК находится в постоянном взаимодействии со штабом при губернаторе Иркутской области: на ежедневной основе обсуждаются возможные решения и предложения по нормализации ситуации. Мы понимаем, насколько остро стоит вопрос обеспечения топливом, и делаем всё возможное, чтобы минимизировать последствия дефицита для жителей и предприятий региона», — заявили в компании.

Компания призывает всех клиентов подходить к расходу топлива разумно и сохранять спокойствие.

Напомним, с 28 июня в Иркутской области из-за проблем с топливом введён режим повышенной готовности, чтобы не допустить чрезвычайной ситуации.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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