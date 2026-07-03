«Горючего на неделю»: сеть АЗС БРК назвала адреса в Иркутске с топливом для физлиц

Сеть автозаправочных станций БРК, объединяющая более 100 заправок, сообщает о принятых мерах по стабилизации ситуации с обеспечением топливом в Иркутской области.
«В целях поддержки региона компания организовала перевозку топлива с нефтебаз из ближайших регионов для Иркутской области, а также осуществила закупку части объёмов у поставщиков из регионов страны автотранспортом. Первая партия бензовозов уже прибыла и была оперативно развезена по ключевым АЗС сети. Уже сегодня станции приступили к реализации топлива в рамках действующих лимитов», — говорится в официальном сообщении компании (есть в редакции СИА).
Топливо распределяется между станциями небольшими партиями по мере поступления бензина с учётом текущей нагрузки на каждую АЗС.
«По расчётам специалистов компании, имеющихся объёмов при соблюдении установленных лимитов хватит ориентировочно на семь-десять дней», — уточнили в БРК.
Продолжают действовать ранее установленные лимиты на отпуск топлива:
- не более 20 литров бензина АИ-92 и АИ-95 — на одно транспортное средство (для физических лиц);
- не более 50 литров дизельного топлива — для физических лиц;
- не более 150 литров дизельного топлива — для юридических лиц.
Отпуск топлива для физических лиц осуществляется на следующих АЗС сети БРК:
- АЗС БРК, ул. Рабочего Штаба, 48;
- АЗС БРК, ул. Баррикад, 60;
- АЗС БРК, м-н Ново-Ленино, объездная дорога, 2;
- АЗС БРК, ул. Кирзаводская, 40;
- АЗС БРК, ул. Родниковая, 25 (с. Мамоны);
- АЗС БРК, м-н Юбилейный, улица Сеченова, 1Б;
- АЗС БРК, ул. Коммунистическая, 22;
- АЗС БРК, ул. Лермонтова, 93;
- АЗС БРК, п. Усть-Орда;
- АЗС БРК, д. Куда (с. Хомутово);
- АЗС БРК, ул. Култукский тракт, 2а (г. Шелехов);
- АЗС БРК, ул. Горького (г. Ангарск);
- АЗС БРК, ул. Декабристов (г. Ангарск).
Компания добавила, что продолжает активные поиски возможностей для закупки топлива и восполнения запасов.
«Сеть АЗС БРК находится в постоянном взаимодействии со штабом при губернаторе Иркутской области: на ежедневной основе обсуждаются возможные решения и предложения по нормализации ситуации. Мы понимаем, насколько остро стоит вопрос обеспечения топливом, и делаем всё возможное, чтобы минимизировать последствия дефицита для жителей и предприятий региона», — заявили в компании.
Компания призывает всех клиентов подходить к расходу топлива разумно и сохранять спокойствие.
Напомним, с 28 июня в Иркутской области из-за проблем с топливом введён режим повышенной готовности, чтобы не допустить чрезвычайной ситуации.