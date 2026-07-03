Средняя ставка по потребительским кредитам в России достигла 30% годовых

Средний уровень полной стоимости потребительских кредитов на конец июня составил 30% годовых, следует из данных «Финуслуг», которые изучили «Известия».

При этом с начала 2026 года реальные ставки снизились меньше чем на 1 процентный пункт, тогда как ключевую ставку за тот же период опустили почти на 2 процентных пункта — до 14,25%. Средний размер потребительского займа в России составляет около 173 тыс. рублей.

При оформлении кредита на два года переплата по такой ставке составит почти 60 тыс. рублей, то есть заёмщик заплатит банку примерно на треть больше запрошенной суммы.

Даже минимальный уровень ПСК по крупнейшим банкам составляет в среднем 21,2%, что примерно в полтора раза превышает ключевую ставку. Однако получить кредит по нижней границе ПСК могут только идеальные заёмщики с безупречной историей и низкой долговой нагрузкой.

Ранее в России зафиксировало бум автокредитов. В апреле 2026 года банки выдали россиянам 107,2 тыс. автокредитов. По сравнению с мартом показатель снизился на 3%, однако в годовом выражении спрос взлетел на 21%. Объём кредитования за месяц составил 163 млрд рублей (+44% к апрелю прошлого года).