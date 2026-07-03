В Иркутске начали строить новый корпус для кадетского корпуса имени Скороходова

В Иркутске началось строительство дополнительного спортивно-просветительского корпуса для кадетского корпуса имени П.А. Скороходова, сообщили в правительстве Иркутской области. Подрядчик приступил к разработке котлована на площадке будущего двухэтажного здания площадью более 4,2 тыс. кв. метров. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети» и предусматривает соединение нового корпуса тёплым переходом с существующим учебным зданием.

«Проект важный для системы образования нашего региона, на него выделено 486,6 млн рублей из бюджетов разных уровней. Подрядчик взял хороший темп, завершить строительство ему необходимо в конце 2027 года», — сказал зампред правительства региона Александр Галкин.

В новом здании разместятся универсальный спортивный зал с трибунами на 120 зрителей, актовый зал на 200 мест, административные помещения, раздевалки, медицинский блок и другие необходимые помещения. Также будут установлены лифт и вертикальный подъёмник для маломобильных групп населения. Зампред правительства Приангарья Наталья Дикусарова отметила, что новый корпус позволит сделать дополнительное образование кадетов более комфортным.