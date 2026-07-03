Сотрудники ИНК стали выпускниками Президентской программы подготовки управленческих кадров

Сотрудники Иркутской нефтяной компании (ИНК) завершили обучение по Президентской программе подготовки управленческих кадров. Торжественная церемония вручения дипломов состоялась в правительстве Иркутской области.

Всего выпускниками программы в регионе стал 41 специалист, из них 9 – сотрудники ИНК. Программа, реализуемая более 25 лет, является ключевым инструментом формирования кадрового резерва региона, способствуя внедрению современных стандартов менеджмента и устойчивому развитию территорий.

ИНК участвует в Президентской программе с 2018 года. За этот период обучение прошли более 50 сотрудников компании. Отбор кандидатов проводится на конкурсной основе среди участников кадрового актива ИНК. В текущем учебном году из 50 претендентов финальный отбор на региональном и федеральном уровнях прошли наиболее перспективные лидеры, развивающие приоритетные для компании проекты.

Участие в федеральных образовательных инициативах — часть долгосрочной стратегии ИНК по управлению человеческим капиталом. Параллельно с внешними программами компания развивает собственную образовательную экосистему. В 2025 году учебный центр ИНК провел свыше 100 тысяч курсов, 90% из которых обеспечены внутренней экспертизой. Обучение велось через платформу HIPROF, а трафик корпоративной библиотеки составил 46,5 тысяч обращений.

В 2026 году образовательная повестка ИНК адаптирована под актуальные вызовы рынка. Внедрен курс «Управление изменениями», нацеленный на повышение адаптивности менеджмента в условиях высокой неопределенности. Также запущен стратегический проект «Фестиваль ИИ», направленный на интеграцию инструментов искусственного интеллекта в бизнес-процессы для оптимизации операционной эффективности.