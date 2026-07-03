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Спрос на внутренний туризм в России снизился на фоне топливного кризиса

По итогам июня 2026 года количество поездок по России в сегменте организованного туризма снизилось на 4,8% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, передает газета «Известия» заявление вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина.

Число бронирований гостиниц в июне уменьшилось на 16% год к году, а доля продаж пакетных туров по России в июле упала на 8,8 процентного пункта – до 9,6%. Наиболее заметное падение спроса наблюдается в традиционно популярных туристических регионах.

Эксперты связывают снижение спроса с напряжённой ситуацией на топливном рынке:

в последнюю неделю июня заметно выросло число отмен бронирований, поскольку часть путешественников отказалась от поездок на фоне перебоев с топливом. Летом доля поездок на автомобиле составляет около 50%, а другие виды транспорта не способны быстро нарастить провозные мощности. Частично спрос компенсируется короткими поездками в домашнем регионе, около 20% бронирований в наиболее затронутых регионах были перенесены на более поздние даты.

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Аналитики АТОР называют снижение продаж в июле «самым сильным спадом», связывая его с переходом населения к сберегательной модели потребления, нестабильной ситуацией с авиаперевозками и проблемами в Крыму. Доля семейных туров с детьми в годовом выражении сократилась на 15,1 процентного пункта, до 35,6%. Средние траты на пакетные туры по России в июле сократились на 13,4% – до 116,3 тыс. рублей. При сохранении текущих тенденций организованный туристический поток может снизиться на 4% по итогам июня–июля.

Как ранее сообщил Даниил Марышкин, руководитель компании «Территория Байкал», гости продолжают приезжать – спрос не исчез совсем, но он качественно изменился.

«Мы должны сказать, что гости есть, они едут. Приезжать к нам не боятся, приезжать к нам по-прежнему любят. Но в России постепенно пропадает средний класс населения. Соответственно, люди, которые раньше могли позволить себе отдать за тур 200–300 тысяч на человека, сегодня их становится значительно меньше», – констатирует эксперт.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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