«Сентябрьский антирекорд»: индекс сферы услуг рухнул до минимума осени прошлого года

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Деловая активность в российской сфере услуг продолжает остывать. Индекс PMI от S&P Global в июне опустился до 48,2 пункта, снизившись с майских 48,7 п. Это минимальное значение с сентября прошлого года, сообщает ТАСС.

«Последние данные свидетельствуют о незначительном снижении объёмов производства, которое было самым быстрым с сентября прошлого года», — следует из исследования.

Поставщики услуг фиксируют падение уже три месяца подряд. Темпы сокращения новых продаж ускорились до рекордных с декабря 2022 года значений.

Несмотря на то что производственные мощности компаний сокращаются, это парадоксальным образом не мешает разгребать завалы незавершённой работы. Уровень невыполненных заказов заметно снижается, так как спрос со стороны клиентов остаётся слабым — новые проекты просто не запускаются.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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