«Мы проигрываем Алтаю и даже Камчатке»: почему Байкал стал слишком дорогим удовольствием?

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Эксперт объясняет, почему туристы стали голосовать рублем за другие регионы, несмотря на красоту Байкала. Сколько сейчас стоит долететь до Иркутска семьей и какие государственные субсидии нужны региону, чтобы вернуть гостей?

Горизонт планирования исчез

Очевидное падение турпотока на Байкал — это не временная флуктуация, а системный тренд. Если зимой загрузка отелей была низкой, то летний сезон лишь подтвердил опасения: спрос продолжает охлаждаться.

«Это видно и по загрузке городских отелей, и тем более по ситуации в загородных зонах — Листвянке и Ольхоне», — рассказала в интервью СИА Арминэ Абрамян, директор компании «Исттрэвэл».

Главная проблема заключается в потере предсказуемости. Глубина бронирований рухнула: если раньше планы строились за полгода, то теперь горизонт планирования сжался до минимума.

«Прогнозировать загрузку на полгода вперёд, да даже и на 3 месяца, стало невозможно. Люди стали более осторожны в своих тратах, спрос в условиях неопределённости замедлился», — констатирует эксперт.

Двойной удар

Что повлияло? Экономический фундамент просел. Давление оказалось двойным, говорит Арминэ Абрамян.

«С одной стороны, покупательская способность населения падает. С другой — себестоимость туров растёт. Увеличиваются тарифы на транспортные услуги и авиацию, всё это делает путешествия менее доступными».

Однако дело не только в деньгах. Репутационный удар, полученный регионом этой зимой, подорвал доверие к местному турбизнесу. Эксперт обращает внимание, что падает число и иностранных туристов, в частности китайских.

«Все помнят зимний Байкал в этом году, вследствие чего происходит снижение доверия к местным туроператорам. Все эти факторы оставляют свой отпечаток на общих показателях спроса, вызывают снижение активности внутри региона и уменьшают приток новых туристов».

При этом эксперт обращает внимание, что на этом фоне внутренний туризм активно развивается, но конкуренция обостряется.

«Потребительский выбор становится более комплексным», — отмечает она. Чтобы выиграть в этой борьбе, важно сохранять адекватные цены и бороться за сервис, который гость оценивает в первую очередь.

Катализатор кризиса

Топливный кризис, который развернулся этим летом в Иркутской области, безусловно, влияет на снижение спроса. Он увеличивает транспортные расходы, что отражается на конечной стоимости турпродукта и напрямую бьет по спросу. Однако важно понимать: дефицит горючего — это не первопричина спада, а скорее катализатор, который подсветил и усугубил уже существующие экономические проблемы отрасли.

«Туристы, которые уже запланировали поездку и купили билеты, вероятнее всего, приедут и не будут отменять свои планы», — отмечает эксперт.

Но этот оптимизм касается только тех, кто уже принял решение. Что же касается будущих бронирований, то здесь всё сложнее.

«Пока ситуация не стабилизируется, люди не станут рисковать с бронированием дальних поездок. Да и жители соседних регионов, вероятнее всего, сократят свои путешествия к нам, в том числе и на автомобилях».

Битва за туриста: Алтай против Байкала

Прогноз на ближайшие месяцы, как и на следующий год, остается осторожным. Для выхода из сложившейся ситуации требуется системный и комплексный подход со стороны как участников рынка, так и государства, в поддержке которого очень нуждается туристическая отрасль, уверена Арминэ Абрамян.

«Гость в первую очередь ценит комфорт и безопасность — это ключевой фактор при выборе места для отдыха, особенно в условиях нестабильности. И в этом плане мы являемся безопасным регионом и готовы предложить туристам комфортный отдых», — подчеркивает эксперт.

Чтобы оживить спрос, необходимо создавать привлекательные авторские маршруты, экологические туры, гастрономические проекты, уверен Арминэ Абрамян.

«Но для этого нужна гибкая ценовая политика. Необходимо подстраиваться под спрос и возможности гостя, соответственно важно работать и над себестоимостью услуг, и хотелось бы видеть поддержку от государства, особенно в части регулирования стоимости авиаперелётов», — отмечает эксперт.

Она приводит конкретный пример: «Сейчас средняя стоимость перелета Москва — Иркутск — Москва на август, например, составляет 80 тыс. руб. на двоих взрослых, а если с ребёнком — 110 тыс. руб., это очень дорого. Для сравнения — перелет на Алтай для такой семьи из 3-х человек обойдется в 80 тыс. руб., даже Петропавловск-Камчатский, куда из Москвы лететь 9 часов (а не 5 часов как до Иркутска) — 103 тыс. руб. Очевидно, мы проигрываем».

Также, по мнению эксперта, возможные субсидии для региональных туристических операторов смогут снизить себестоимость экскурсионных продуктов, что повлияет на спрос.

«Я уверена, наш регион обладает большим потенциалом для сохранения и развития туристической привлекательности. При активных усилиях всех участников рынка, а также при поддержке со стороны власти удастся не только сохранить, но и постепенно оживить поток туристов», — резюмирует Арминэ Абрамян.