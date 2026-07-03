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Конкурс «Города со знаком плюс» проводит Эн+ в Братске

6 июля пройдет онлайн-презентация конкурса с участием экспертов и руководителей конкурса – они расскажут об условиях участия и ответят на вопросы.

Впервые компания сосредоточит ресурсы грантового конкурса на задачах развития одной территории – Братска Иркутской области. На поддержку смогут рассчитывать общественно значимые проекты, способные обеспечить измеримый результат социальных инвестиций в течение нескольких лет.

Важное изменение конкурса – увеличение максимального размера гранта до 10 млн рублей на один проект. Это позволит претендентам предлагать более масштабные решения городских проблем.

Гранты смогут получить некоммерческие, муниципальные и государственные организации. Заявители могут быть из любых регионов.

На конкурсе будут востребованы инициативы по развитию общественных пространств и повышению привлекательности городской среды, а также расширению возможностей для самореализации горожан. Особое внимание – проектам, которые будут вовлекать в развитие Братска его жителей, способствуя созданию новых и укреплению существующих социальных связей.

Заявочная кампания продлится до 31 июля 2026 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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