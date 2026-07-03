«Вам купон на топливо»: Новую схему мошенничества выявила «Лаборатория Касперского»

Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили новую волну мошеннических рассылок, эксплуатирующих тему топлива и программ лояльности АЗС, сообщила компания. С 30 июня по 1 июля 2026 года специалисты зафиксировали уже более трёх тысяч подобных писем. Злоумышленники выманивают не только имя и номер телефона, но и дополнительные сведения об автомобиле — марку, модель, госномер, предпочитаемый тип топлива и регион использования.

«Тематика топливных карт в мошеннических рассылках не нова. Однако в последнее время мы наблюдаем более активное использование темы топлива сразу в нескольких сценариях — от финансового скама до распространения вредоносных программ. <...> Мы рекомендуем критически относиться к предложениям получить купоны, ваучеры или иные преимущества, особенно если для этого требуется предоставить личные данные или заранее перевести деньги», — предупреждает руководитель группы защиты от почтовых угроз в «Лаборатории Касперского» Андрей Ковтун.

Пользователю приходит письмо с предложением оформить заявку на регистрацию купона на топливо и предлагают перейти на поддельный сайт, где необходимо заполнить анкету. Собранные данные могут использоваться для последующих попыток хищения денег — мошенники могут представиться сотрудниками программы лояльности или АЗС и убедить жертву внести предоплату за бронирование топлива или заправку вне очереди. В рассылках используются элементы, имитирующие страницы легитимных сервисов, а также создаётся искусственная срочность — утверждается, что количество купонов ограничено.

Топливный кризис в России затронул большинство регионов страны. В ответ на дефицит правительство ввело запреты на экспорт, а для предотвращения коллапса разрешило внутренний оборот бензина «Евро-3». Наиболее острая ситуация периодически наблюдалась в Крыму, где физлицам временно блокировали продажу топлива.