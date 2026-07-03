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Названы застройщики-лидеры Иркутской области по объему текущего строительства в июле 2026 года

ГК «Новый город» остается лидером рейтинга Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ) в Иркутской области по объему текущего строительства.

На начало июня 2026 года доля рынка ГК «Новый город» в регионе составила 10,62% – 99,3 тыс. м². Новый участник тройки лидеров – ГК «1.618 девелопмент» (63,3 тыс. м², 6,77%), ГК ДомСтрой сместился на третью строчку (56 тыс. м², 5,99%).

Ранее стало известно, что ввод многоквартирных домой в Иркутской области снизился на 12,4% в 2025 году. В регионе за прошедший год было введено в эксплуатацию 44 новых жилых дома. Общее число квартир в них составило 7 тыс., а общая площадь – 354,7 тыс. квадратных метров, что на 12,4% ниже показателя прошлого года (405,2 тыс. квадратных метров).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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