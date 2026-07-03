«Паралич целого региона»: как топливный кризис остановил работу туроператоров на Ольхоне

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Это не просто нехватка бензина, это транспортный ступор. Гиды физически не могут довезти людей до достопримечательностей, а самолеты постоянно переносятся один за другим. Директор турфирмы «Кросстур» Эльвира Шагдарон объясняет, как регион оказался в заложниках у пустых баков и дорогих билетов, и к чему приведет этот паралич отрасли уже через месяц.

«Спрос на Байкал есть, но люди боятся летать»

Мы видим спад реальной динамики летнего сезона 2026 года по отношению к прошлому году, рассказала в интервью СИА Эльвира Шагдарон, основатель и генеральный директор туроператора «Кросстур».

«Но дело не в том, что Байкал разонравился людям. Желание приехать огромное, заявки идут. Проблема в том, что туристы физически не могут до нас добраться. Раньше люди бронировали туры за полгода. Сейчас они боятся это делать», — пояснила она.

Причина кроется в коллапсе авиаперевозок: рейсы массово задерживают и отменяют.

«Турист покупает тур, а потом ему отменяют самолет, и вся цепочка рушится. Мы теряем деньги, туристы — нервы. Поэтому спрос есть, но он "сжат" до последней минуты и постоянно срывается из-за логистических сбоев».

«Билет съел весь отпуск»

Что влияет негативно на спрос? По мнению Эльвиры Шагдарон, можно выделить два главных удара, которые сейчас душат туристическую отрасль Приангарья.

Первый — это авиаперелёт. «В Иркутск нет субсидированных билетов. К началу сезона цены взлетают так, что перелёт для семьи из трёх-четырёх человек съедает весь бюджет отдыха. Люди хотят на Байкал, но просто не могут позволить себе билеты. А те, кто всё-таки покупает, сталкиваются с задержками и отменами рейсов».



«В Иркутск нет субсидированных билетов. К началу сезона цены взлетают так, что перелёт для семьи из трёх-четырёх человек съедает весь бюджет отдыха. Люди хотят на Байкал, но просто не могут позволить себе билеты. А те, кто всё-таки покупает, сталкиваются с задержками и отменами рейсов». Второй — это топливный кризис. « Туризм — это в первую очередь логистика. Нет бензина — нет экскурсий, нет трансферов, не работают гиды и гостиницы. И если с билетами турист ещё как-то борется, то с отсутствием топлива на месте бороться сложно».

«Топливный кризис – это паралич для туризма»

Насколько значимым фактором является топливный кризис? Для турбизнеса это не просто «сложность», а полная остановка работы.

«Я предлагаю оперировать фактами, а не слухами. Для нас это паралич работы, — заявляет Эльвира Шагдарон. — Судите сами. Сейчас заправки отпускают топливо на наши служебные машины лишь по 25 литров. Чтобы доехать до мыса Хобой на Ольхоне и вернуться обратно, одной машине нужно 30 литров. То есть мы физически не можем довезти туристов до главной достопримечательности и вернуться!»

Ситуация на маршрутах катастрофическая.

«По дороге на Малое Море к переправе встречаются заправки "Роснефть" с очередями, а другие стоят без бензина. А на самом Ольхоне вообще нет ни одной АЗС, которая обслуживала бы юридические лица. Как нам работать? Как возить людей? Мы вынуждены крутиться, искать бензин по знакомым и доплачивать из своего кармана, лишь бы не подвести туристов. Это остановка работы целой отрасли в разгар главного сезона».

«Если логистику не починить, сезон будет упущен»

Перспективы на остаток лета выглядят пессимистично. Если ситуация с логистикой не изменится в ближайшее время, регион рискует полностью потерять текущий туристический сезон.

«Люди уедут в другие регионы или страны, где их просто ждут и где есть нормальные условия», — резюмирует Эльвира Шагдарон.

Чтобы спасти ситуацию, бизнесу необходима экстренная помощь властей по двум ключевым направлениям:

Авиация. «Нам жизненно необходимы субсидированные рейсы в Иркутск. Без доступных билетов Байкал теряет половину своих потенциальных гостей. И нужно наводить порядок с расписанием, ведь туристы должны быть уверены, что долетят».

Топливо. «Мы просим власти услышать туроператоров. Нужно в срочном порядке увеличить лимиты на отпуск топлива для юридических лиц. Открыть «зелёные коридоры» или отдельные заправки для туристических автобусов и джипов. И решить вопрос с заправкой на Ольхоне, организовать там точку для юрлиц или обеспечить подвоз топлива бензовозами».

Туристический бизнес готов работать, но сталкивается с непреодолимыми барьерами. «Ещё раз хочу повторить: "Байкал – это магнит. Люди хотят к нам". Но чтобы этот магнит работал, нужна нормальная дорога и бензин в баках. Мы готовы принимать туристов, но нам нужно дать возможность делать свою работу».