«Ослабление валюты и низкие процентные ставки – простой, но проверенный путь Японии к успеху», – Дерипаска

Промышленник Олег Дерипаска в своём Telegram-канале раскритиковал текущую экономическую политику, призвав ориентироваться на опыт Японии. По его словам, низкие процентные ставки на уровне 2–4% и сознательное ослабление курса национальной валюты являются проверенным путём к успеху для стимулирования экспорта и привлечения инвестиций. Он отметил, что за последние три года Япония ослабила валюту на 15%.

«Низкие процентные ставки 2–4%, сознательное ослабление курса национальной валюты (15% за последние 3 года) для стимулирования экспорта и привлечения инвестиций — простой, но проверенный путь Японии к успеху. Что мы творим — никто не понимает», — написал Олег Дерипаска в своем Telegram-канале.

Дерипаска подчеркнул, что страны, ориентированные на опережающее развитие и расширение высокотехнологичного экспорта, не строят экономическую политику на высоких процентных ставках, даже имея большой запас прочности. Он также отметил, что такие страны не укрепляют свою валюту по отношению к государствам, куда экспортируют товары и откуда привлекают инвестиции.

Ранее промышленник Олег Дерипаска в своем Telegram-канале раскритиковал политику укрепления рубля к доллару, назвав ее бессмысленной. По его словам, это уже привело к снижению конкурентоспособности российских компаний и значительным потерям для экономики.