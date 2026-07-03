«Минус 40% уже этим летом»: владелец «Байкал-Аляски» о том, кто лишил регион туристов в 2026 году

«По динамике турпотока на Байкал сейчас прослеживается однозначный спад. В каком размере он будет по итогам 2026 года — сказать сложно, но по ощущениям это минус 30–40 процентов по сравнению с прошлым годом», — заявил в интервью СИА Анатолий Казакевич, основатель парк-отеля «Байкал-Аляска».

Эксперт выделяет несколько ключевых причин падения спроса. Главная из них — тяжелая экономическая ситуация и отсутствие у людей горизонта планирования касательно своих возможностей, времени и бюджета на путешествия. Зимой катализаторами снижения также послужили негативные события на Ольхоне, а сегодня ситуацию усугубляет топливный кризис.

«Топливный кризис, конечно же, усиливает падение и служит дополнительным катализатором», — подчеркивает Казакевич. При этом предприниматель сохраняет оптимизм в долгосрочной перспективе.

По его прогнозам, до конца текущего года снижение продолжится, однако Байкал остается одним из самых безопасных и экологичных регионов в центре страны, которого ждет большое развитие. Как только макроэкономические факторы стабилизируются, внутренний туризм неизбежно покажет уверенный подъем.